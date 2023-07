Saudi-Arabias drøm om en toppliga: – Det er ikke umulig

Det finnes to uskrevne regler i fotball som bestemmer om Saudi-Arabia kan skape en liga i verdensklasse. Det er bare ett problem.

De to reglene sier to ulike ting.

Den ene sier at alt kan kjøpes for penger. At dette ofte er sant, vet Saudi-Arabia selv. Det siste tiåret har Persiabuktas største land sikret arrangementer innen Formel 1, boksing og golf. I fotball skal de by på VM for klubblag (nå i desember), Asiamesterskapet (2027) og, om de får det som de vil, VM (2030 eller 2034). De arrangerer også supercupen … den spanske.

De har kjøpt Newcastle i Premier League. De har hyret inn Lionel Messi som turistambassadør. Siden januar har lag i landets øverste liga, Saudi Pro League, hentet noen av fotballens mest kjente navn, blant dem Cristiano Ronaldo, Karim Benzema og, som trener, Steven Gerrard.

De gir Ronaldo 200 millioner dollar i året, 10 ganger mer enn hva lag i Europa kan betale. Så ja, det meste kan kjøpes for penger.

Men den andre regelen sier at ligaer som vil «kjøpe seg gode», feiler.

STØRST: Ronaldo mottar hyllest fra lagkameratene i Al-Nassr. Foto: JORGE FERRARI / AFP

Dette har skjedd minst tre ganger. I 2016 begynte lag fra Kina å hente stjerner for ville summer. På 70-tallet signerte toppligaen i USA legender som Pelé. Sent på 40-tallet dro de beste til Colombia, som kunne betale dem formuer fordi de sto utenfor FIFA og deres finansielle regler.

I Kina og Colombia tørket pengene opp innen fem år. I USA kollapset ligaen i 1984.

Nå sier Saudi-Arabias idrettsminister, prins Abdulaziz bin Turki al-Faisal, at Saudi Pro League vil bli blant de 10 beste i verden. Det finnes i så fall gode og dårlige nyheter for oljestaten.

På listen over verdens største investeringsfond er de nummer 7.

På listen over verdens beste fotballigaer er de nummer 54.

Svakere enn Eliteserien

Det er i hvert fall dommen til Omar Chaudhuri. Han jobber for Twenty First Group, et konsulentselskap som har laget en liste over de beste ligaene. Den er ikke offentlig, men Chaudhuri gir NRK noen eksempler på styrkeforholdene.

Nummer 10 er Nederland

Nummer 22 er Japan, som er best i Asia

Nummer 27 er Norge – Eliteserien

Altså har Saudi Pro League en vei å gå.

Listen ser bort fra alt av tilskuertall, inntekter og følgere på sosiale medier. Den er bare basert på klubbenes prestasjoner, spesielt i den asiatiske Mesterligaen.

– Du kan kjøpe et hav av stjerner, men om de ikke bryr seg, om de ikke presterer, har ligaen da egentlig blitt bedre? sier Chaudhuri.

FORLOT UNITED: Ronaldo hadde i år sin første sesong i Saudi Pro League. Foto: Reuters

De store europeiske landene fikk et forsprang. De fleste av dem hadde nasjonale ligaer innen 1935; Saudi-Arabia fikk sin i 1976. Den ble profesjonell i 2007. Før Ronaldo dukket opp i januar, hadde den få navn som er kjente i Europa, dog flere norske fans vil vite om Odion Ighalo, som spilte for Lyn fra 2007 til 2008, og Abderrazak Hamdallah, som spilte for Aalesund fra 2013 til 2014. Duoen var blant de mestscorende spillerne i Saudi Pro League denne sesongen.

Ingen spillere fra Saudi-Arabia har herjet i toppligaer i Europa. Landslaget er nummer 53 på FIFA-rankingen, ni plasser bak Norge.

Siden Saudi Pro League bruker mye penger, er den blitt sammenlignet med Chinese Super League. I juni sa presidenten for Det europeiske fotballforbundet (UEFA), Aleksander Čeferin, at alle signeringene er en «tabbe». Han mente at navn som Ronaldo (38 år) og Benzema (35 år) ikke løser noe som helst.

– De burde investere i akademier, de burde hente trenere, og de burde utvikle sine egne spillere. Å kjøpe spillere som snart skal legge opp, er ikke et system som utvikler fotballen. Det er den samme tabben som de gjorde i Kina, sa han ifølge ESPN.

Men Čeferin tok feil ved å sette landene i samme bås. Det mener i hvert fall John Duerden.

– Jeg var på ferie i syv år

Duerden er en av de mest profilerte skribentene om asiatisk fotball, som inkluderer Midtøsten. Han ser flere grunner til at Saudi-Arabia kan lykkes der Kina feilet.

– I Kina var staten aldri helt med på kjøpene av utenlandske spillere. I Saudi-Arabia finnes det en mye klarere plan, sier Duerden til NRK.

I Kina var målet at landslaget skulle bli bedre. President Xi Jinping ville vinne VM innen 2050 og lovet å bygge 50.000 fotballskoler innen 2025. Men så kastet klubbene rekordsummer etter stjerner som Oscar, Carlos Tévez og Jackson Martínez. Noen nordmenn dro også østover, blant dem Ole Selnæs og Ola Kamara.

VILLE BYGGE OPP FOTBALLEN: President i Kina, Xi Jinping, viser frem sine fotballferdigheter under et besøk til Irland. Foto: Ap

Summene var langt høyere enn det noen europeiske lag kunne betale. Dette var aldri del av Xi Jinpings visjon, sier Duerden.

– I Kina jobbet regjeringen med å forbedre nivået i bredden. Spillerkjøpene kom mer fra private selskaper, spesielt innen eiendom, som investerte tungt for å styrke sine vennskap med lokale og nasjonale politikere.

Faktisk prøvde regjeringen å roe ned forbruket. Den innførte en skatt på utenlandske spillere og sa at hvert lag maks kunne ha med tre stykker per kamp. Mange av stjernene floppet uansett. Tévez sa han hadde vært «på ferie i syv måneder».

– Selv ikke om 50 år vil de kunne konkurrere skikkelig, sa Tévez.

Da pandemien rammet Kinas økonomi, gikk luften ut av ballongen. Nå har noen lag kollapset, storkjøpene har stoppet, og flere administratorer etterforskes for korrupsjon.

GODT BETALT: Carlos Tevez var en av verdens best betalte da han spilte for den kinesiske klubben Shanghai Shenhua. Foto: AFP

I Saudi-Arabia er hensikten at ligaen skal bli bedre. Signeringene er del av Visjon 2030, en plan som blant annet skal gjøre økonomien mindre avhengig av olje. Staten har også sagt at sport er viktig i et land hvor for mange av de 35 millioner innbyggerne sliter med hjertesykdommer.

Menneskerettighetsorganisasjoner mener at Saudi-Arabia driver med sportsvasking, at stjernene leder fokuset bort fra ting som den fatale behandlingen av migrantarbeidere, fengslingen av journalister, undertrykkelsen av kvinner, kriminaliseringen av skeive, og krigen i Jemen.

Uansett kommer pengene fra statens lommer. I juni kjøpte investeringsfondet 75 prosent av de fire største klubbene i landet: Al-Ittihad, Al-Ahli, Al-Nassr og Al-Hilal.

Fire andre lag har fått investeringer fra selskaper som i praksis er eid av staten: Al-Qadsia, Al-Diriyah, Al-Ula og Al-Suqoor.

Bare dette gir Saudi-Arabia bedre forutsetninger enn Kina, sier Duerden. En annen fordel er at Kina prøvde å bygge opp en sterk kultur for fotball.

Saudi-Arabia har dette allerede.

– Må nesten bli som Premier League

En kjapp titt på landslagene sier sitt. Kina har vært i ett VM, i 2002, da de tapte alle kampene. Saudi-Arabia har nådd seks av de siste åtte, og har i tillegg blitt asiatiske mestere tre ganger. I VM i Qatar slo de Argentina, som senere løftet troféet. Fansen jublet vilt.

Den samme entusiasmen kan sees i Saudi Pro League. Al-Ittihad, som vant ligaen i år, har et snitt på mer enn 40.000 tilskuere. Bare åtte lag i Premier League har mer. De fire store lagene, som er likt fordelt på storbyene Riyadh og Jeddah, kan trekke mer enn 50.000 til store oppgjør.

– En europeisk fan kunne dratt på de kampene og vært enig i at dette er en stor anledning. Stemningen er imponerende. Bannerne er utrolige, sier Duerden.

GUL VEGG: Spillerne i Al-Ittihad blir hyllet på stadion. Foto: AFP

Problemet er at dette bare skjer med de største lagene.

– Det er en stor ubalanse mellom de fire beste og resten, sier Duerden.

Saudi Pro League har 16 lag. Hele 12 av dem har et snitt på under 10.000 tilskuere per kamp. De minste lagene ligger på rundt 3.500. Siden bare åtte lag nå får statlig sponsing, spår flere et stort gap mellom dem og resten.

Dette er grunnen til at Chaudhuri anser Saudi Pro League som nummer 54 i verden. Han minner om at topplagene der er blant Asias beste. Al-Hilal har nådd finalen i Mesterligaen fire ganger på seks år, og vunnet to av dem. På rankingen til Det asiatiske fotballforbundet (AFC) for 2022 er Saudi-Arabia på topp foran Japan og Sør-Korea.

Men Chaudhuri sier at den japanske ligaen er jevnere. De dårlige lagene i Japan er bedre enn de dårlige lagene i Saudi-Arabia.

Dette kan endre seg. Nettsiden The Athletic skriver at Saudi-Arabia planlegger å selge topplagene til private selskap på lang sikt, og deretter pøse penger inn i de mindre lagene. I så fall vil alle lag få samme behandling, og ligaen bør bli jevnere over tid.

TRØKK: Al Hilal jubler etter å ha vunnet den asiatiske mesterligaen i 2021. Foto: AP

Men de vil fortsatt ha et problem, mener Chaudhuri. Om man ser på utenlandske spillere, sier han, er Saudi Pro League topp 25. Om man ser bare på hjemlige spillerne, er den topp 75.

– De beste ligaene i verden er basert på en stor gruppe hjemlige spillere. Brasil er på sjetteplass, fordi de er fenomenale på å produsere egne talenter. Det er et enormt problem i Saudi-Arabia. De har ikke så mange innbyggere, og det er ikke en del av verden som historisk sett har hatt mange gode trenere og sterk talentutvikling.

Hva er da løsningen?

– Okay, så da må de hente utenlandske spillere. De må nesten bli som Premier League, hvor opp mot 70 prosent av spillerne er fra andre land, og hvor de er veldig gode. Disse må hentes fra en av de 10 beste ligaene i verden.

Nummer 10 på listen er altså Nederland.

– Det er en rimelig høy standard, sier Chaudhuri.

– Skal de nå det nivået, er det snakk om veldig mange spillere og veldig mye penger.

Trenerkarusellen

Saudi Pro League må altså utvikle egne spillere på lang sikt, og kjøpe mange gode spillere på kort sikt. Men skal dette fungere, må de bruke pengene lurt.

Akkurat det er noe som sprer skepsis hos alle NRK har pratet med.

– Det er ikke så veldig gode prosesser der, og det ser man også nå. Det virker ikke som det er så veldig mye strategi bak de beslutningene som tas, sier Tor-Kristian Karlsen.

Han har tilbrakt 20 år som sjefspeider og sportsdirektør for en rekke europeiske klubber, og har speidet spillere i Saudi-Arabia.

– For at du skal bli hørt av de som sitter på budsjettene, så må du ha et stort navn og gjerne være en kjent spiller med noen store klubber på CV-en. Det er ikke så ofte det handler om teori og fag. Det ser jeg på som en ganske stor utfordring, sier Karlsen.

BLE FRISTET: Liverpool-legenden Steven Gerrard presenteres som Al-Ettifaqs nye hovedtrener. Foto: Reuters

I likhet med Chaudhuri mener Karlsen at Saudi-Arabia må bli bedre til å produsere egne spillere, fordi han tror de utenlandske stjernene vil byttes ut ofte.

– Uansett hvor mange spillere man henter, så kommer det til å bli ekstremt stor gjennomtrekk. Det ligger litt i Gulfens natur å skifte ut trenere og spillere når ting går imot. Det vil gjøre det vanskelig å bygge kontinuitet, sier Karlsen.

Chaudhuri minner om at Rudi Garcia, som trente Al-Nassr da Ronaldo kom dit, allerede har dratt til Napoli. Han er én av 12 trenerbytter i ligaen bare siden januar. Duerden legger til at alle sparkingene gjør det vanskelig for trenere å skape en klar spillestil.

– Om du overlever der i to år, så har du virkelig gjort det bra, sier Duerden.

ETT ÅR: Rudi Garcia trente saudi-arabiske Al-Nassr én sesong før han nå har signert for italienske Napoli. Foto: - / AFP

Om det faktisk blir et kulturelt skifte, hvor klubbene bygger lag på en langsiktig og helhetlig måte, når vil det eventuelt skje?

– Der er man nok langt unna, og det ser man også på det som skjer nå, at det virker veldig vilkårlig hvilke spillere og trenere som kommer. Det tror jeg tar veldig lang tid å finne ut av, sier Karlsen.

Selv om Saudi-Arabia skulle pøse penger inn i nye akademier, vil også det kreve sin tid.

– Det vil ta 15-20 år å bygge systemer som produserer spillere jevnt og trutt, sier Karlsen.

Kan spre seg til andre land

En annen faktor er alt som skjer utenfor banen.

Det finnes ingen interesseorganisasjon for spillere i Saudi-Arabia. I fjor advarte FIFPRO spillere mot å dra til klubber der på grunn av «systematiske og utbredte brudd på kontrakter». Bare de siste 12 månedene har FIFA registrert mer enn 50 saker derfra relatert til slike strider.

Så har man ting som trening, reise og fasiliteter.

– Der er ingen grunn til å tro at Saudi-Arabia ikke vil kaste penger etter dette, men endringen skjer ikke over natta. Det kan ta to-tre år, og innen det kan spillere tenke at de heller vil være i Europa. Så det kan absolutt bli en utfordring, sier Chaudhuri.

Mange stjerner har allerede sagt nei til Saudi Pro League, blant dem Ilkay Gündoğan, Romelu Lukaku og Heung-min Son. Lionel Messi skal ha blitt tilbudt 400 millioner dollar i året, men dro heller til Inter Miami i USA.

TIL USA: Lionel Messi fikk tilbud fra Saudi-Arabia, men takket nei. Foto: AFP

Med slike utfordringer, kan Saudi Pro League egentlig bli blant de 10 beste i verden?

– På kort sikt tror jeg muligens at den klarer å slå bra fra seg i Asia. Men i det store og det hele vil nok ligaen domineres av enkeltspillere. Det å bygge velfungerende lag som har jevne, sterke prestasjoner, det ligger nok mye lenger frem i tid, sier Karlsen.

Chaudhuri tror sjeikene har enda mer ambisiøse planer enn topp 10.

– Jeg tror visjonen er større enn noe annet vi har sett. Dette er bare synsing, men jeg tror ikke dette vil holde seg innenfor Saudi-Arabia. Jeg kan seg for meg at ligaen blir internasjonal. De vil spørre seg: Hvorfor kan ikke våre lag spille i land som ikke har etablerte ligaer?

Chaudhuri ser for seg en liga som spilles i land hvor interessen for fotball er stor, men hvor det sportslige nivået er lavt, som for eksempel Indonesia og Kenya.

– Om 10-15 år hadde det ikke overrasket meg om det i praksis er en superliga, men hvor lagene er fra land uten like mye historie som i Europa. Og som spiller på at det finnes mange fans i disse markedene som er desperate etter å se de beste spillerne.

I så fall vil klubbene være ukjente for de fleste. Men med navn på nivå med Ronaldo og Benzema vil spillerne være stjerner. Chaudhuri fortsetter:

– Det finnes en teori om at yngre fans følger spillere mer enn de følger klubber. I så fall: Vil de bry seg om at det ikke er Manchester United, så lenge de får se verdens beste spillere?

Kanskje dét er et spørsmål sjeikene i Saudi-Arabia en dag vil finne svaret på. Men enn så lenge er den offisielle planen topp 10. Hva tror Duerden om målet?

– Det er et vanskelig spørsmål, sier han, og fortsetter:

– Jeg har vanskelig for å se det for meg, men vi har sett før at penger kan endre ting. Så det er ikke umulig.