– Jeg tror ikke det jeg sitter og ser, sa TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen, som var forbløffet over oppvisningen.

Saudi-Arabia har stått for det som må sies å være et skikkelig VM-sjokk. Lionel Messi og Argentina var en av de store favorittene til å vinne VM etter å ha vært blant verdens beste landslag de siste par årene.

Men mot laget fra Midtøsten gikk de på en ordentlig smell da de snudde 0-1 til 2-1.

– Det finnes ingen unnskyldninger. Vi kommer til å være mer samlet en noen gang. Denne gruppen er sterk og det har vi vist tidligere. Dette er en situasjon vi ikke har vært i på lenge. Nå må vi vise at vi er et sterkt lag, sier Messi ifølge det argentinske landslagets Twitter-konto.

SKUFFET: Messi klarte ikke å sørge for argentinsk drømmestart. Foto: DYLAN MARTINEZ / Reuters

Dette er altså et land rangert som nummer 51 på Fifa-rankingen som har slått nummer tre på rankingen. Ifølge statistikkselskapet Opta hadde Argentina 13,29 prosent sjanse til å vinne VM. Saudi-Arabia hadde 0,04 prosent før mesterskapet.

Argentinas tap for Saudi-Arabia føyer seg inn blant de største overraskelsene i VM-historien. Nord-Koreas triumf over Italia (1966), USAs seier over England (1950), Senegal-seieren over Frankrike (2002), og så har du Norges skalp over Brasil i 1998.

NRKs fotballekspert Åge Hareide er mildt sagt forbløffet over tirsdagens resultat.

– Dette er i samme kategori. I Norges eksempel så er det jo den siste kampen i gruppa, og Brasil vinner gruppa. Dette er en enda verre situasjon for Argentina. Det er en åpningskamp der de setter alt på spill mot en underdog. Dette er et av de største sjokkene siden Nord-Korea, sier Hareide.

Hva er tidenes VM-sjokk? USA mot England i 1950 Uruguay mot Brasil i 1950 Vest-Tyskland mot Ungarn i 1954 Nord-Korea mot Italia i 1966 Algerie mot Vest-Tyskland i 1982 Norge mot Brasil i 1998 Senegal mot Frankrike i 2002 Saudi-Arabia mot Argentina i 2022 Vis resultat

I 1966 fikk Nord-Korea så vidt slippe til i VM i England. I siste gruppespillkamp måtte de slå Italia for å gå videre, og Pak Doo-Ik scoret det eneste målet før pause. Det holdt til avansement til kvartfinalen - på bekostning av nettopp Italia.

Analyseselskapet Gracenote har regnet seg frem til at tirsdagens resultat er tidenes VM-sjokk.

Dette er ifølge selskapet de fem største overraskelsene:

Argentina - Saudi-Arabia 1-2 (8,7 prosent sjanse) i VM 2022

USA - England 1-0 (9,5 prosent) i VM 1950

Sveits - Spania 1-0 (10,3 prosent) i VM 2010

Algerie - Vest-Tyskland 2-1 (13,2 prosent) i VM 1982

Ghana - Tsjekkia (13,9 prosent) i VM 2006 Les også: Her er dei 11 største VM-sjokka – og litt ekstra

Argentinerne hudflettes

Også i internasjonale medier reagerer folk med vantro over resultatet.

Messi og Argentina får kraftig kritikk.

– Argentina var helt fryktelige i andre omgang. All ære til Saudi-Arabia. De var med i kampen og kjempet, sier ITVs fotballekspert Roy Keane.

Han er spesielt kritisk til det andre målet til grønntrøyene.

– Det er ingen aggresjon. Det er spillere der, så du må angripe ballen. De hadde ingen ro. Se på Di Maria, herregud, sier ITV-eksperten.

Argentinas spiss Lautaro Martínez var langt nede etter kampslutt.

– Dette gjør veldig vondt. Vi hadde et stort håp om å begynne med en seier i VM. Men dette er over, og nå må vi trene og fokusere på det som kommer, sa Lautaro Martínez, ifølge Marca.

Forrige gang Argentina tapte en fotballkamp var mot Brasil i Copa América i 2019. Siden den gang har de gått 36 kamper uten tap.

Messi sørget for drømmestart

Det var imidlertid Argentina som startet klart best.

På et hjørnespark gikk Paredes i bakken. Dommeren blåste i utgangspunktet ikke, men dommeren kikket på VAR-skjermen og dømte til slutt straffe.

Der var Messi iskald, og satte ballen motsatt vei for keeper Mohammed Al-Owais.

Messi åpner målkontoen i VM Du trenger javascript for å se video.

Kort tid etter var han på farten igjen. Denne gangen ble han spilt igjennom og satte ballen enkelt i nettet. Denne gangen ble målet korrekt avblåst for offside.

Flere annulleringer skulle det bli. Lautaro Martínez var hissig på grøten, og fikk to scoringer annullert for offside.

Faktisk, var Argentina tidlig ute ved en rekke anledninger. De ble avblåst for offside syv ganger i første omgang. Det er én offside mer enn de fikk gjennom hele VM i 2018. Den gangen var de på feil side seks ganger totalt.

Vanvittig snuoperasjon

Og deres feilberegninger skulle straffe seg. Saudi-Arabia hadde lite å by på, men plutselig var Saleh Al-Shehri alene med keeper. Han satte ballen i nettet bak en sjanseløs Emiliano Martínez.

Dermed stod det overraskende nok 1-1.

FULL JUBEL: Saudi-Arabia med vanvittig snuoperasjon. Foto: Ricardo Mazalan / NTB

Men overraskelsene tok ikke slutt. For Saudi-Arabia malte på, og Salem Al-Dawsari serverte et kremmerhus av en scoring. Dermed ledet de grønne overraskende 2-1 over selveste Argentina.

– Det er en klassescoring, sier TV 2-ekspert Petter Myhre etter kampen.

I tillegg skjedde det en skremmende hendelse da Al-Sharani gikk i bakken etter å ha fått keepers kne rett i ansiktet. Dermed ble det en lang pause på overtiden.

Men et av tidenes VM-sjokk ble til slutt et faktum. Nå bør Argentina vinne sine to resterende kamper i gruppa for å ta seg videre.

Argentina møter ellers antatt tøffere motstand i Mexico og Polen.