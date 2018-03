Satte fyr på kommentatorene i høydramatisk e-sportfinale: – En for historiebøkene

FaZe-fnatic 2-3 (16-5, 20-22, 7-16, 16-11, 17-19)

Omtrent midtveis i finalen tok Ladislav «Guardian» Kovacs (26) saken i egne hender. Alle fire lagkameratene var eliminert, og han var alene mot fnatics fem spillere.

Men GuardiaN ga seg ikke uten kamp. 15 sekunder senere hadde han tatt ut fire av motstanderne. Like etter klarte han også å eliminere den femte og siste motstanderen, «KRIMZ».

Jubelen sto i taket i Spodek Arena i Katowice, slovakieren Kovács reiste seg opp mens lagkameratene applauderte prestasjonen. Sidemannen, Håvard «Rain» Nygaard måpte over prestasjonen.

– En av de sykeste prestasjonene jeg har sett, dette var en for historiebøkene, ropte den amerikanske kommentatoren under sendingen.

KAMPFAKTA Ekspandér faktaboks FaZe-fnatic 2-3 Kart: Cache: 16-5 Inferno: 20-22 Overpass: 7-16 Mirage: 16-11 Train: 17-19 FaZe: Nikola «NiKo» Kovač +14 Ladislav «GuardiaN» Kovács +16 Olof «olofmeister» Kajbjer -6 Finn «karrigan» Andersen -6 Håvard «rain» Nygaard -21 fnatic Robin «flusha» Rönnquist +28 Freddy «KRIMZ» Johansson +7 Jonas «Lekr0» Olofsson -2 Jesper «JW» Wecksell -5 Maikil «Golden» Selim -28 Kilde: hltv.org

Størst i verden

Det var ikke det eneste dramatiske som skjedde i Spodek Arena søndag kveld. Over 100 000 besøkende i løpet av Counterstrike Global Offensive (CS:GO)-turneringen, gjør det til den største i verden. Finalen, som spilles best av fem kart, ble en svært langdryg affære mellom FaZe, med norske Håvard «Rain »Nygaard på laget, og svenske fnatic.

Etter et par dager med sykdom var nordmannen tilbake i sitt ess, og sammen med lagkamerat Nikola «NiKo» Kovac tok de ledelsen 1–0 etter første kart (Cache). FaZe vant overbevisende 16-5, til motstander Freddy «KRIMZ» Johanssons store frustrasjon.

SINT: Freddy «KRIMZ» Johansson viser hva han synes om å tape første kart. Bilder med tillatelse fra ESL. Du trenger javascript for å se video. SINT: Freddy «KRIMZ» Johansson viser hva han synes om å tape første kart. Bilder med tillatelse fra ESL.

Deretter tok svenskene seg kraftig sammen, og spillet bølget fram og tilbake. Etter fire kart var stillingen 2-2, og dermed måtte de ut på et femte kart for å kåre turneringsvinneren. FaZe tok tidlig teten og ledet 6-2, men svenskene tok seg sammen og reduserte ledelsen til 8–7 før sidebytte.

Andre halvdel blir en neglebiter, fnatic kommer seg opp til en 14–11 ledelse før FaZe svarer med fire runder på rad, fnatic vinner siste runde og igjen skal en finale avgjøres på overtid.

Svensk finalehelt

Der er det fnatics Robin «flusha» Rønnquist som blir den store helten, med avgjørende prestasjoner i flere runder. Svenskene vant siste kart 19-17, og tok med det turneringsseieren. Rønnquist ble kåret til turneringens beste spiller.

TOK SEIEREN: fnatic jubler etter seieren. Bilder med tillatelse fra ESL. Du trenger javascript for å se video. TOK SEIEREN: fnatic jubler etter seieren. Bilder med tillatelse fra ESL.

For Nygaard & co. var dette sesongens andre finaletap, og det svir godt for FaZe.

– Det kommer alltid en ny sjanse. Alt vi kan gjøre er å prøve hardere neste gang, melder Kovács på Twitter.