Satt isolert på hotellet da lagkameratene tok gull

Hauge-mål for Milan

Like etter at Bodø/Glimt sikret seriegullet satte Jens Petter Hauge inn 3-1-målet for Milan borte mot Napoli.



Hauge kom inn etter 73 minutter og målet er hans første i ligaen.



Milan leder serien etter åtte runder, to poeng foran Sassuolo.