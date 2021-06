Satt i rullestol i to år – nå spiller han med Messi

– Jeg så de andre barna løp rundt, smilte og spilte fotball. Det såret meg veldig, og jeg husker en følelse av flauhet. Jeg følte meg annerledes og jeg ville ikke ha noe oppmerksomhet, har Braithwaite sagt om sin tunge periode til CNN.

For som dansken er inne på, så har han ikke hatt en normal oppvekst.

Fra han var fem til syv år slet han med barnesykdommen Calvé-Legg-Perthes (CLP). Dette er en hoftesykdom som blant annet sørger for nedsatt blodtilførsel til lårbeinshode.

Omkring ett av 1200 barn blir rammet av dette årlig.

– Det var veldig tøft. Jeg var ung, og jeg skjønte ikke hvorfor jeg måtte sitte i rullestol. Jeg forsøkte alltid å komme meg ut av den, sa Braithwaite til Fourfourtwo.

Men til tross for tidlige utfordringer i livet ga ikke Braithwaite opp.

I dag spiller han med Lionel Messi i Barcelona og er en av spillerne som kan skyte Danmark videre i EM.

Med seg på laget får han blant annet Christian Eriksen, Kasper Schmeichel, Simon Kjær og Pierre-Emile Højbjerg. Første EM-kamp er mot Finland 12. juni.

Martin Braithwaite Ekspandér faktaboks Født: 5. juni 1991

Nasjonalitet: Dansk

Landskamper/mål: 50/9

Posisjon: Spiss/ving

Tidl. klubber: Esbjerg, Toulouse, Middlesbrough, Bordeaux, Leganés, Barcelona

Floppet i England

Reisen til Barcelona var ikke bare enkel.

Etter å ha vært en lovende ung spiller i dansk fotball fikk han sjansen i franske Toulouse. Der imponerte han, og i 2017 ble han klar for den engelske nivå to-klubben Middlesbrough.

IMPONERTE IKKE: Martin Braithwaites Middlesbrough-karriere ble kort og ganske målfattig. Foto: Ed Sykes / Reuters

Det gikk nok ikke helt som hverken Braithwaite eller engelskmennene håpte. Oppholdet hans i engelsk fotball varte i to sesonger, med et utlån til Bordeaux midtveis. Han spilte kun 36 ligakamper og scoret åtte mål i de to sesongene.

– Jeg var profesjonell i min tid i Middlesbrough, og jeg har alltid jobbet veldig hardt. Én dag er man Gud, mens neste dag er man djevelen. Det er slik det er, sa den danske spissen ifølge The Guardian.

Barcelonas nødsignering

Men da han dro til Spania og Leganés skulle karrieren etter hvert skyte fart. Han scoret ikke så mange mål der heller, men arbeidsmoralen hans ble satt pris på.

Da Barcelona plutselig fikk en alvorlig skade på både Ousmane Dembélé og Luis Suárez, måtte de hente inn en erstatter. En desperat klubb valgte å betale utkjøpsklausulen til den danske spissen - en sum som lå på rundt 180 millioner kroner. I dag er hans utkjøpsklausul på 3 milliarder, for øvrig.

OMSTRIDT SIGNERING: Det var mange som reagerte da Braithwaite ble klar for Barcelona. Foto: Josep Lago / AFP

– Dette er definitivt en av de merkeligste overgangene som er der ute, sammen med noen få andre eksempler. Det er bare å se på karrieregangen. Det startet i Toulouse, så som så i Middlesbrough, leieopphold i Bordeaux, og så bøttet han ikke akkurat inn i Leganés, sier Viasats La Liga-ekspert Petter Veland.

Han fortsetter:

– Han hadde ikke et målsnitt som skulle tilsi at Barcelona banker på døra. Men de tok en vurdering om at han var tilgjengelig og hadde kvaliteter de trengte.

– Emosjonelt øyeblikk

Han forteller at klubbyttet ble omtalt mye i Spania. Én ting er at det er Barcelona som hentet ham, men overgangen fikk direkte konsekvenser for Leganés, som mistet en toppscorerkandidat.

Men han ble altså klar til slutt.

– Det var et veldig emosjonelt øyeblikk for begge to (han og kona), fordi vi hadde snakket om det i lang tid. Hun har sett alt jeg har ofret for å havne her, sa Braithwaite tidligere i år.

Hans Barcelona-karriere har kanskje ikke vært fantastisk foreløpig, men et ferskt cupgull har det blitt. Erfaring fra en av verdens største klubber kommer uansett godt med, tror Veland.

STJERNESPEKKET: Danske Martin Braithwaite spiller med blant andre Antoine Griezmann og Lionel Messi til daglig. Foto: Albert Gea / Reuters

– Å skyte Danmark til EM-gull hadde kanskje vært passende som kronen på verket?

– Ja, det hadde jo vært en fin prikk over i-en. Men det er nok større sjanse for at det ikke skjer, flirer La Liga-eksperten.