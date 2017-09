– Det er en drøm for mange unge spillere å spille i toppklubber i Europa, sier Krépin Diatta til NRK etter kampen.

18-åringen forteller at han ikke visste om storklubbens tilstedeværelse før etter kampen.

– Jeg visste ikke at United var her. Jeg hørte det her (i pressesonen red.anm.). Men nå er jeg i Sarpsborg. Det er viktig for meg å ha det gøy, og gi mitt beste for Sarpsborg.

Unggutten har kun spilt syv kamper fra start denne sesongen, men har lenge vært i søkelyset til større klubber. Sportsdirektør i Sarpsborg, Thomas Berntsen, tror ikke de kun har senegaleseren på lånt tid.

– Det er mange gode klubber som ser på våre spillere. I dag var det et par store klubber som er helt i toppsjiktet. De tipper jeg er her for å se på Krépin Diatta. Vi har sagt nei til store bud på han tidligere, og prisen har økt siden den gang.

– Hvor mye skal dere ha for han?

– Ganske mye, sier Berntsen.

Tror ikke på gull

Sarpsborg har vært bunnsolide på hjemmebane denne sesongen, og mandagens kamp var intet unntak, da Odd ble slått 2–1.

Med dagens seier gjeninntok Sarpsborg igjen sølvplassen på tabellen, ni poeng bak serieleder Rosenborg. Og neste helg møtes de to topplagene til duell i Trondheim. Den kampen er Sarpsborg nødt til å vinne for å ha en mulighet til å innhente serielederen. Likevel har ikke trener Geir Bakke tro på gull.

HOLDER LIV I GULLDRØMMEN: Ole Jørgen Halvorsen feirer etter å ha sendt Sarpsborg i ledelsen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Da må Rosenborg plumpe. Jeg føler at Rosenborg kontrollerer dette ganske greit. De gjør akkurat det de trenger å gjøre.

Akkurat det er dagens målscorer Ole Jørgen Halvorsen enig i.

– Nei, det er ikke fryktelig stor sjanse for gull. Rosenborg er for gode. Det blir en kamp om sølvet.

Hjemmelaget tok kontroll over kampen fra start, og etter en drøy halvtime fikk de uttelling. På klossete vis kolliderte Broberg med Heinz innenfor straffefeltet, og dommer Saggi pekte på straffemerket.

Matchvinneren fra onsdagens semifinale i cupen, Ole Jørgen Halvorsen, steg selvsikkert opp til ballen og ekspederte straffen i mål.

Slo tilbake

Ut fra pausen gikk det fra vondt til verre for Odd.

Amin Askar kom seg strålende rundt på høyrekanten, og sendte et innlegg inn i boksen. Der fikk Kristoffer Zachariassen stå helt alene, og stupheadet ballen kontant i mål.

Odd slo hardt tilbake knappe fire minutter etter at Sarpsborg doblet ledelsen.

Oliver Berg svingte inn et sterkt hjørnespark inn, og i boksen var den hjemvendte sønn Elba Rashani sterkest. Han satte hodet til, og sendte ballen i mål til redusering.

På tross av et press på slutten klarte aldri Odd å få det utlignende målet, og Sarpsborg red av stormen til tre poeng.