Sarpsborgs Europa-eventyr fortsetter

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

3–1 hjemme mot Maccabi Tel Aviv gjør at østfoldingene har et godt utgangspunkt før lagene møtes igjen i Israel neste torsdag.

Billettene ble revet vekk tidlig, og de som hadde sikret seg dem ble ikke skuffet. I løpet av de første syv minuttene fikk de se hjemmelaget score to ganger, først ved Tobias Heintz før Matti Lund Nielsen doblet fra straffemerket.

Tidligere Vålerenga-spiss og Eliteserie-toppscorer Vidar Örn Kjartansson sørget for en kalddusj fra det samme merket på den andre siden av banen før kvarteret var spilt. Reduseringen var ikke bare viktig for gjestene, bortemålet er bortimot avgjørende om de hele tatt skal ha noen sjanse på hjemmebane.

For Sarpsborg slo tilbake, og med et nytt straffespark etter 56 minutter fikk de målet som gjør at de kan tillate seg ettmålstap i bortekampen. Patrick Mortensen var sikker, og sendte de blå fra Østfold til himmels.

Nå er de bare èn kamp unna gruppespillet, hvor mulige motstandere er lag som Milan, Arsenal og Chelsea.

SIKKER: Patrick Mortensen med straffesparket som sender Sarpsborg 08 et langt steg nærmere Europa League. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Nærmet seg sensasjon

Etter 3–1 til Zenit St. Petersburg har moldenserne en meget tøff oppgave foran seg i returoppgjøret neste uke. Storfavorittene fra Russland får ikke høyere odds på avansement etter den første kampen.

– Umulig er det ikke, men oppoverbakken blir mye brattere, sier kommentator Christian Gauseth på Romsdal Budstikkes nettsending.

Lenge så det ut til å bli annerledes. Molde red av hjemmelagets tidlige stormløp, anført av en meget opplagt Sebastian Driussi, hvor stengene kom til gjestenes unnsetning.

I stedet var det stang inn for Molde da Eirik Hestad vakkert plukket ned en klarering på 20 meter, og smalt den inn i keepers venstre hjørnet via stolpen. 0–1 og et glimrende utgangspunkt for Ole Gunnar Solskjærs menn i det lagene gikk til pause.

SJOKK: Molde sjokkerte de russiske vertene med å ta ledelsen rett før pause. Foto: Dmitri Lovetsky / AP

– Tre mål vi kunne avverget

Første halvdel, og vel så det, av den neste omgangen hadde Molde brukbar kontroll. De siste 20 minuttene ble imidlertid en helt annen historie. Fra Artjom Dziuba stanget inn utligningen, etter innlegg fra Driussi, var det bare et lag på banen. Presset betalte seg ytterligere for Zenit tok ledelsen ni minutter senere, ved Anton Zabolotny etter godt forarbeid av Dzyuba. Og vondt gikk til verre da Miha Mevlja kranglet inn 3–1 etter en corner i kampens siste spilleminutt.

HOLDT LENGE: Vegard Forren og Molde holdt lenge unna mot Artjom Dziuba og Zenit, før overmakten ble for stor. Foto: Dmitri Lovetsky / AP

– Molde er fullt på høyde, men i de siste 20 minuttene kommer forskjellen til syne. Det gikk fra et veldig godt resultat til et akseptabelt resultat, mente Gauseth.

– Det er tre mål vi kunne avverget, og det er skuffende, men jeg tror fortsatt vi har en sjanse, sa Molde-manager Ole Gunnar Solskjær til Romsdals Budstikke etter kampen.