Sarpsborg utlignet med ti mann

Koronaherjede NFL-lag sliter

Seks dager forsinket vant Pittsburgh Steelers 19-14 over Baltimore Ravens og tok sin 11.seier av like mange mulige i en koronaherjet NFL-sesong.

Det skjedde etter at kampen måtte utsettes tre ganger på grunn av 23 tilfeller av koronasmitte i Ravens-stallen. Laget var svært redusert også onsdag og manglet blant mange andre sin quarterbackstjerne Lamar Jackson, men greide likevel å skape spenning.

Like ille som for Denver Broncos var det ikke for Ravens. Broncos måtte i helgen spille sin kamp mot New Orleans Saints selv om alle fire quarterbacker var i koronakarantene.

NFL-ledelsen er fast bestemt på å fullføre grunnserien selv om antall smittetilfeller stiger kraftig. San Francisco 49ers må dessuten trene og spille to hjemmekamper langt fra hjemmearenaen i Santa Clara, etter at lokale myndigheter har skjerpet tiltakene.

Niners kommer til å spille sine to neste hjemmekamper i Arizona.

Avhengig av lokale tiltak spilles noen NFL-kamper for et begrenset antall tilskuere, andre for tribuner fylt bare med pappfigurer.