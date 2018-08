Med 1–1 i første kamp i Sarpsborg var laget fra Østfold avhengig av å score mot Rijeka, og lenge så det ut til at hjemmelaget skulle ta seg videre med 0–0.

Men i det 83. minutt kranglet dansken Patrick Mortensen inn ballen etter en dødball. Presset fra Rijeka i sluttminuttene resulterte ikke i noen veldig store farligheter. Til slutt var Sarpsborg nærmere 2–0 enn det Rijeka var utligningen, og Sarpsborg er klare for playoff.

– Vi kommer hit og har en plan om å vinne 1–0. Så gjør vi akkurat det. Det er så sykt, sier Kristoffer Zachariassen til NRK etter kampslutt.

Ble applaudert av banen

Rijeka ble nummer to i den kroatiske eliteserien i sesongen 2017/18, bare slått av mer kjente Dinamo Zagreb.

– Det er fullt fortjent at vi vinner. Dette var gåsehud, rett og slett, sier Zachariassen etter at han og lagkameratene ble applaudert av banen i kroatia.

Nå venter årets andreplass i den israelske toppdivisjonen, Maccabi Tel Aviv, i playoff-runden for Sarpsborg 08.

– Vi skal vinne den og. Vi skal til gruppespillet, vi skal skrive enda mer historie, sier en selvsikker Zachariassen.

Assistentrener Tom Freddy Aune er tydelig stolt etter bragden.

– Når motstanderfansen klapper for våre spillere, og piper på sine egne, da føler jeg at vi har gjort en brukbar bragd, sier Aune, som hyller egne spillere.

– Vi skaper ikke mange sjanser, men det gjør jaggu ikke de heller. Det er en fantastisk lagmoral, Rijeka taper ikke mange kamper på hjemmebane.

Før dagens kamp mot Sarspborg hadde nemlig de kroatiske vertene elleve seire og én uavgjort på de tolv siste hjemmekampene.

– Vi jobber helt enormt

Patrick Mortensen ble den store helten da han satt inn kampens eneste scoring. Han vil derimot ta minst mulig av æren for at Sarpsborg har kommet lengre i Europaligaen enn de noen gang tidligere har gjort.

– Hele laget jobbet sinnssykt. De skaper ikke særlig store sjanser, det er imponerende at alle jobber så sykt mye. Det er helt vilt å tenke på, sier matchvinner Patrick Mortensen.

Sarpsborg-triumfen gjør at samtlige norske lag tok seg videre fra denne runden av Europaligakvalifiseringen. Rosenborg hadde få problemer mot Cork, og vant hele 5–0 sammenlagt. Erling Braut Håland herjet for Molde da de slo Hibernian 3-0, som også ble resultatet sammenlagt over de to kampene.