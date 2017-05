Sarpsborg-spilleren om Kina-oppholdet: – Et sinnssykt luksusliv

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det var en utrolig opplevelse å spille i Kina. Det var et sinnssykt luksusliv. Men av og til savnet man det vanlige livet, sier Erton Fejzullahu.

Svensk-kosovaren og Sarpsborg-spilleren sitter bak rattet i en Kia på vei fra Østfold til Oslo når NRK ringer. Onsdag gjør han og laget seg klare til å møte 3. divisjonsklubben Moss i cupens andre runde.

Angrepsspillerens nye hverdag står i stor kontrast til slik han hadde det bare for noen få måneder siden.

TRIVDES: Erton Fejzullahu spilte i Kina fra 2014 til 2017. Nå er han i Sarpsborg. Foto: fejzullahu/Instagram

Da levde han som en stjerne i kinesisk fotball – med opphold både i storklubben Beijing Guoan og nivå to-klubben Dalian Transcendence.

– Jeg er blitt vant til å ha masse mennesker rundt meg, så da jeg først flyttet til Sarpsborg, følte jeg at det var litt for lite for meg. Nå bor jeg i Oslo og trives veldig godt, smiler Fejzullahu.

Les også: Herlovsen på ufrivillig slankekur etter matsjokk i Kina

Luksushjem i Beijing

Svensken har en av de mest spesielle historiene i Eliteserien. Ifølge Expressen ble Fejzullahu tatt imot som en Hollywood-stjerne da han kom fra Djurgården til Beijing Guoan i 2014.

Kjendisstatusen ble ikke akkurat mindre i hovedstaden etter første kamp.

– Jeg ble byttet inn 25 minutter før slutt dagen etter jeg ble presentert. Jeg hadde én assist og to mål. Det var en helt syk start, sier Fejzullahu.

Kinesisk fotball har fått massiv omtale de siste årene på grunn av de enorme summene som brukes på å gjøre landet til en en fotballstormakt.

En kjapp titt på Instagram-profilen til Fejzullahu gir et bilde av hvordan mange av de utenlandske stjernene har mulighet til å leve i landet:

Raske biler og drømmeferier ble en del av hverdagen.

– Jeg hadde en privatsjåfør ettersom man ikke kan kjøre bil i Kina som utlending. Jeg bodde i en fin hotell-leilighet med en utrolig service. Prisen der lå på rett under 50.000 norske kroner i måneden, forteller han.

STJERNE: Erton Fejzullahu (t.h) var stor stjerne Beijing Guoan i Kina før han ble offer for ligaens utenlandskvote. Da klubben hentet en brasiliansk spiss, måtte Fejzullahu forlate Beijing. Foto: Toshifumi Kitamura / AFP

Trives i Sarpsborg

Etter ett og et halvt år i hovedstadsklubben gikk han til Dalian Transcendence. Han startet de sju første kampene, før han ble skadd og ble henvist til tribunen.

29-åringen kikket etter hvert hjemover mot Skandinavia – og valget falt på Sarpsborg.

Det er han tilfreds med. Etter en litt tung åpning står spissen med to kamper fra start i eliteserien og like mange scoringer.

– Jeg har gjort det bra når jeg har fått spille. Det har blitt mål både i cupen og Eliteserien. Nå må jeg bare jobbe for å få enda mer spilletid, sier Fejzullahu.

– Hvordan tror du denne eliteseriesesongen ender for Sarpsborg?

– Vi ønsker å kjempe i toppen. Vi trener utrolig hardt – og dette er trening som gir resultater i kampene. Fortsetter vi sånn her, kan det bli bra.