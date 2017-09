Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Vålerenga åpnet sitt nye stadion for Eliteserien søndag etter at kvinnelaget stod for den offisielle åpningen lørdag med 2-0 over Kolbotn.

Søndag var det imidlertid bortelaget som stakk av med alle poengene på Vålerenga. Dermed ble det ikke den festdagen som mange Vålerenga-supportere hadde håpet på søndag.

Vålerengas Henrik Kjelsrud Johansen i duell med Sarpsborgs Amin Askar. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Rundt 17 000 tilskuere hadde likevel møtt opp på stadion og sørget for stemning på tribunene.

Det var likevel bortelaget som sørget for jubelen på banen da Ole Jørgen Halvorsen førte Sarpsborg i ledelsen etter 21 minutter.

Dermed ble det en Sarpsborg-spiller som scoret det første Eliteserie-målet på Vålerengas nye stadion etter at begge lag hadde hatt sine sjanser i 1. omgang.

– Det var deilig, det var et ganske fint mål, også, sier han til NRK.

Det kunne fort blitt flere scoringer signert Halvorsen de første 45 minuttene, men Adam Larsen Kwarasey stengte buret effektivt for Sarpsborg-spissen.

Saken fortsetter under bildet

Vålerengas nye stadion var fullsatt søndag. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Det er skuffende

Motgangen fortsatte for hjemmelaget, til tross for nytt stadion og et entusiastisk hjemmepublikum.

Etter 57 minutter var det Krepin Diatta som økte ledelsen til 2-0. Mortensen spilte Diatta alene med keeper, og den talentfulle unggutten plasserte ballen i lengste hjørne via stolpen og inn.

Reduseringen til Vålerenga kom på overtid da Magnus Lekven tok ballen ned på brystet og skjøt ballen rett i krysset. Målet kom imidlertid for sent for hjemmelaget.

– Det er skuffende. Vi hadde gledet oss til åpning av ny stadion. Vi blir veldig giret, men vi fikk det ikke ut. Det var ikke helt vår dag i dag. Det er skuffende, sa Lekven til Eurosport etter kampen.

– Styrer kampen

Sarpingene har for alvor meldt seg på i medaljestriden i Eliteserien. Laget er nå på 2. plass på tabellen, kun tre poeng bak Rosenborg (har en kamp mindre spilt).

– At vi skulle være helt der oppe når det står igjen ni seriekamper, hadde jeg ikke trodd, sier Sarpsborg-trener Geir Bakke til NRK.

VIF sliter på sin side på nedre del av tabellen. Vålerenga har gått poengløse av banen i tre strake kamper.

– Jeg synes at vi styrer kampen i store deler av kampen, sier Bakke.

– Jeg synes at vi er solide og vi burde kanskje scoret flere mål, også.

Se video om veien til ny stadion for Vålerenga:

Veien til egen stadion har vært lang for Vålerenga Du trenger javascript for å se video.