Sarpsborg raknet etter drømmestarten – nå henger avansement i en tynn tråd

47 sekunder. Det var alt Sarpsborg 08 trengte for å sjokkere Besiktas på det våte kunstgresset i Østfold.

Rashad Muhammed rundet en Loris Karius på bærtur, og kunne bare spasere ballen i det åpne nettet. Fem minutter senere fikk Tobias Heintz (20) drømmetreff fra 35 meter, og jubelen stod i taket i Sarpsborg.

– Dette kan bli en festaften i regnværet på Sarpsborg stadion, sa NRKs radiokommentator Trond Johnsen.

Men festaftenen skulle fort snu til skuffelse.

DRØMMESTART: Rashad Muhammed rundet Loris Karius, og kunne løpe inn 1–0 allerede etter 47 sekunder. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det ble tungt etter hvert

Det så svært lyst ut for Sarpsborg, spesielt fordi Genk ledet 2–0 mot Malmö i Sverige. Men i løpet av noen få minutter snudde alt. I Malmö hentet svenskene inn ledelsen, mens Besiktas tok over i Sarpsborg.

Først var det Jeremain Lens som prikket ballen i lengste kryss fra 20 meter. Så var Vagner Love plutselig alene bak Sarpsborg sin forsvarsfirer, og skled inn utligningen for gjestene.

– Vi gikk ut i hundre, og vi kan overraske hvem som helst. Vi ledet 2-0, og holdt på å få nummer tre og fire også, så det er surt at vi ikke holder ut. Men det er Besiktas vi møter da, et lag med klassespillere, sier Tobias Heintz.

– Vi burde jo satt 3-0, og da hadde moralen til Besiktas vært litt annerledes. Da hadde dette vært over, sier Sarpsborg-trener Geir Bakke.

FORTVILET: Her innser Patrick Mortensen at han ikke har sendt Sarpsborg tilbake i ledelsen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Kvarteret før slutt stod jubelen i taket på Sarpsborg stadion igjen. Patrick Mortensen var på god vei bort på tribunen for å juble, før han så offsideflagget til assistentdommeren.

– Den var hårfin i så fall. Den vil nok bli diskutert, kommenterte Johnsen.

Så kom nådestøtet fra tyrkerne. Aleksandr Vasjutin lærte ikke av keeperkollegaens feil fra 1. omgang. Sarpsborg-keeperen bestemte seg for å gå helt ut på spissen av 16-meteren for å møte Lens. Den hurtige vingen kom seg forbi, og plasserte ballen i det åpne nettet.

– Det ble mye løping, og vi jaget ballen i 90 minutter. Man merka at det ble tungt etter hvert, sier Heintz.

SLO TILBAKE: Den brasilianske veteranen Vagner Love scoret en gang. Jeremain Lens to ganger. Det var nok til å senke Sarpsborg. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Tabbekeeper slet igjen

Besiktas-keeper Loris Karius må ta mye av skylden for de to tidlige scoringene av Sarpsborg.

Først var han langt ute av eget mål for å takle. Han bommet, og Rashad Muhammed kunne enkelt løpe 1–0 inn i det åpne nettet. Det andre målet var et langskudd som dalte inn bak den feilplasserte tyskeren.

– Hva gjør du for noe der, Karius?! Du står bare og ser på ballen, og den bare durer over deg. Han står på mellomdistanse, og det ser Tobias Heintz! For en åpning for Sarpsborg, sa Johnsen på NRK Sport da hjemmelaget økte til 2–0.

– Jeg satsa på at han sto langt ute. Jeg hadde fått noen råd fra keepertreneren vår om at han ofte gjorde det. Og så traff jeg bra, sier målscoreren selv.

Se scoringen under:

2-0 Sarpsborg 08

Vanskelig utgangspunkt for Sarpsborg

RAKNET: Sarpsborg 08 så ut til å løpe over Besiktas, men tyrkerne kjempet seg tilbake. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I og med at den andre kampen endte 2–2 er status at Besiktas har 2.-plassen i gruppa. Malmö ligger på plassen bak, og plutselig er Sarpsborg 08 nederst på tabellen.

Dermed må Sarpsborg slå Genk i den siste gruppespillkampen. Da vil de isåfall passere belgierene på innbyrdes oppgjør. I tillegg bør de håpe på uavgjort eller Besiktas-tap i den andre kampen. Men i Sarpsborg ser de ikke på utgangspunktet som håpløst.

– Vi tror ikke vi kommer til å tape. Den mentaliteten finnes ikke her. Vi får se. Jeg tror vi har gode sjanser, sier Tobias Heintz..

– Det blir tøft, det tror jeg alle skjønner. Men vi har gått inn i alle de kampene her med et smil om munnet, samtidig som vi har vært skjerpa. Vi har hele tiden hatt troa på at alt er mulig, og det har vi nå også, sier trener Bakke.