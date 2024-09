Sarpsborg med skalp – slo Brann i Bergen

Ruud ute av US Open – tapte mot amerikaner

Casper Ruud måtte se seg klart slått av Taylor Fritz i 4. runde i tennisturneringen US Open. Et sterkt åpningssett var ikke nok for nordmannen.

Sifrene i kampen ble 6-3, 4-6, 3-6, 2-6.

Fritz møter vinneren av kampen mellom amerikaneren Brandon Nakashima (50 i verden) og tyske Alexander Zverev (4) i neste runde. Oppgjøret dem imellom gikk i gang like etter Ruuds kamp.

Ruud må på sin side innse at det ble med fire kamper i sesongens siste Grand Slam-turnering.

I søndagens oppgjør mot sterke Fritz tok han åpningssettet, men deretter ble det mer og mer trøblete for Ruud. Mot slutten virket han periodevis en smule resignert. (NTB)