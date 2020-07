Ødegaard kom innpå mot Espanyol

Svenske Alexander Isak ble matchvinner da Martin Ødegaard var tilbake på banen for Real Sociedad i 2-1-seieren over Espanyol. Ødegaard ble byttet inn i pausen for Adnan Januzaj.

Etter fire tap på rad gir seieren tre viktig poeng i kampen om europacupspill.