Sandvolley-stjernene spiller VM innendørs: – Uprofesjonelt

Den norske duoen har startet sandvolleyball-VM med tre strake seire. De spiller sine innledende kamper i Huamantla, i underkant av tre timer øst for Mexico by – innendørs.

– Det er uprofesjonelt å spille innendørs-sandvolleyball, under tak. Det er helt andre forhold, konstaterer Anders Mol.

– Det er veldig spesielt. I et så stort mesterskap er det kanskje greit med vanlige forhold, mens dette er helt nytt for oss, mener Christian Mol.

De forteller at de er blant dem som spiller i en tyrefekterarena med tak i gruppespillet, mens andre lag, blant annet Mathias Berntsen og Hendrik Mol, spiller kampene sine på to baner utendørs, også tyrefekterarenaer.

Og selv om Mol og Sørum egentlig synes arenaen i seg selv er kul og gøy å spille i, så ble de både overrasket og peker på urettferdige forhold.

– Det er synd at det skal gå på så ulike forhold. Ballen flyr på en helt annen måte inne enn når man spiller ute. Det er litt rart at det er sånn i et VM, sier Mol.

– Skjønte ikke noe

– Vi skjønte ikke noe. Vi har vært her nede og trent en del, så fikk jeg en liste over kampene og den viste at vi skulle være inne. Anders hadde heller ikke hørt noe, og det er ganske stor forskjell. Vi drar til Mexico og ser ikke for oss at vi skal spille inne, supplerer Sørum.



MEDALJESANKERE: Anders Mol og Christian Sørum tok sin første VM-tittel i fjor sommer. Foto: AP

– Man vil helst ha det på stranda, det er jo der det hører hjemme, legger han til.

Det internasjonale volleyballforbundet (Fivb) opplyser til NRK at det ikke er noen restriksjoner på om banene i mesterskap er inne eller ute, og peker på at det er spilt innendørs sandvolleyball både under VM i Tyskland i 2019 og på verdenstouren. De mener også at informasjonen om VM-banene har vært tilstrekkelig.

– Informasjon om arenaene har blitt kommunisert til spillerne flere ganger i forkant av mesterskapet, og de har fått gjort seg kjent med konkurransebanene og hatt treninger der før puljespillet, og det er planlagt før sluttspillet, skriver de i en e-post.

Høydeutfordring

En annen ting som gjør mesterskapet mer utfordrende, er at vertsbyene ligger på hele 2500 meters høyde. Derfor kom duoen til Mexico 11 dager før VM-start.

– Det er sykt høyt. Det er ingen tvil om at vi merker stor forskjell på pulsen vår og hvordan ballen flyter i lufta. Så det blir tungt, men vi må bare bitte tennene sammen. Det er like forhold for alle, forteller Mol.

TUNGE FORHOLD: Mol og Sørum varmer opp til første VM-kamp utendørs i drøyt 20 grader og tynn luft. Selve kampen gikk innendørs. Foto: Sverre Kvamme

– Vi er høyere enn Galdhøpiggen og pulsen går opp bare man går opp trappa, og man sliter med å få den ned om man først har fått en høy puls. Det er bra at vi har vært her noen dager i forkant, så får vi se hvordan det påvirker spillet, sier Sørum.

Det er første gang VM i sandvolleyball går i Mexico, men i fjor arrangerte de en storturnering. Interessen for sporten er også en av grunnene til at mesterskapet ble lagt dit, forklarer Fivb,

Mol og Sørum forteller om et profesjonelt opplegg og håper på folkefest.

– De hadde kjempesuksess her i fjor, og det var stappfullt på arenaen, og folk måtte ha politieskorte til og fra hotellet, forteller Mol.

– Og forhåpentligvis spiller vi utendørs i sluttspillet.