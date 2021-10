Sandviken leika seg til cupfinalen: – No skal vi vinne

Sandviken fekk sin etterlengta cup-revansje mot LSK Kvinner, etter at dei både i fjor og i 2018 blei slått ut av nettopp dei kanarigule i turneringa.

– Det er kjempestort for oss å kome til finalen. For nøyaktig eitt år sidan var vi her og tapte 2–1 i semifinalen. No kom vi tilbake og fekk vår revansje, seier Sandviken-trenar Alexander Struas til NRK etter kampen.

– Vi er ikkje lenger nøgde med å nå ein cupfinale, no skal vi vinne, haldt han fram.

Det tok under ti minutt før Sandviken gav eit teikn på kva som var i vente. 16-årige Signe Gaupset drog seg fri på kanten før ho fann Vilde Hasund inne på fem meter. Men der ute var LSK-målvakt Cecilie Fiskerstrand, og fekk avverja det som verka som ein openberr skåring.

– Tvers gjennom solid

Men det tok ikkje lang tid før Fiskerstrand blei overlista. Marit Bratberg Lund slo ein presis corner som fann hovudet til Marthine Østenstad som stussa ballen i lengste hjørnet før ho sprang til benken for å feire med heile Sandviken-laget.

– Eg har hatt som mål heile sesongen å skåre på corner, så det var deilig at den endeleg satt, sa Østenstad etter kampen.

Østenstad spurta til benken for å feire med heile Sandviken-laget. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Etter skåringa tok Sandviken fullstendig kontroll over kampen, og det tok ikkje lang tid før Elisabeth Terland fekk æra av å doble leiinga.

Nok ein gong var det Bratberg Lund som tok rolla som servitør. Ho lempa ballen med presisjon inn i boksen, der Terland venta. Med eit elegant hovudstøyt sørga ho for at ballen gjekk i ein boge over Fiskerstrand, og i nettmaskene til 2–0.

– Dei har veldig god kontroll på kampen her. Eg synest Sandviken rett og slett byrjar å bli eit tvers gjennom solid og godt fotballag, sa NRKs ekspertkommentator Carl-Erik Torp etter at kampens andre skåring var eit faktum.

LSK-press etter pause

Men der Sandviken hadde god kontroll på kampen i første omgang, slapp dei seg ned nokre hakk i den andre. Fleire småfeil og eit større press frå LSK Kvinner gjorde at vertane klarte å krige seg inn i kampen igjen.

– LSK Kvinner står fram mykje farlegare no enn i første omgang, men dei slit inne i 16-meteren til Sandviken, summerte NRKs kommentator Christian Nilssen opp etter at timen var spela.

NESTEN: Det blei berre nesten for Emilie Haavi mot Sandviken. Foto: Fredrik Hagen / NTB

For trass i eit større ballinnehav kom LSK Kvinner seg berre til halvsjansar og små farlegheiter, før det var spela 72 minutt.

Då blei LSKs toppskårar Emilie Haavi spelt fri framfor mål. Tuva Hansen klarte å kome seg opp i kroppen til 29-åringen, nok til at Haavis avslutning gjekk like til side for mål.

Det var også så nærme LSK Kvinner klarte å kome ei redusering. Dermed kunne Sandviken feire avansement til finalen i cupen, der Vålerenga ventar på Ullevaal stadion 31. oktober.

– Sandviken kan drøyme vidare om serie- og cupgull i 2021, for ein haust det kan bli for dei, sa Nilssen.