Sandnesposten: Høiland legg opp etter sesongen

Norsk golftalent med superrunde

Mats Ege startet proffkarrieren som golfer i sommer etter flere år i verdenstoppen blant amatørene og klarte cuten på første sjanse på Europatouren.

Forrige uke klarte han ikke cuten på nivået under, Challenge-touren, og så ut til å ryke ut tidlig også denne uken. På torsdagens åpningsrunde i Open de Bretagne gikk han ni slag over par og var nesten sist i feltet.

Fredag slo han tilbake med superspill. Nordmannen åpnet med to strake birdier og fulgte på med nye birdier på hull fem, syv, ni, ti, elleve og 13. Etter to ny birdier på hull 16 og 17 var dermed situasjonen klar før siste hull: Han trengte en ny birdie for å gå en runde på 59 slag og dermed bryte drømmegrensen på 60 slag.

Der måtte han imidlertid nøye seg med en par. Dermed ble det en runde på 60 slag, ti slag under par. Ege gikk dermed fredagens runde 19 slag bedre enn åpningsrunden.

Etter to runder ligger han nå ett slag under par og ligger an til å klare cuten.

Flere spillere er ikke ferdige med fredagens runde. For øyeblikket ligger Ege på en delt 36. plass.