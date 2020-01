Norge har hatt et helt glitrende håndball-EM så langt, og står med fem seirer av fem forsøk. Det gjenstår to kamper av hovedrunden, før Norge – etter all sannsynlighet – skal ut i semifinalespill til helgen.

Sander Sagosen har stått helt fremst i køen. Ikke bare blant de norske spillerne. Men i hele EM.

Paris Saint-Germain-spilleren står med 42 mål og 33 målgivende så langt. Det er klart best i mesterskapet.

Sagosen har vært god også i tidligere mesterskap for Norge, men tallene viser at han har tatt nye steg. Sagosen har – blant annet – forbedret seg på både antall mål, målgivende og feil.

– Ikke fornøyde

Selv legger han mye av æren på to ting: Fysikken, som er blitt helt enorm, og et «gunstig» skadeavbrekk før EM.

– Jeg føler meg fin både i kroppen og hodet, Jeg har en sult i det mesterskapet her. Jeg vil alltid angripe og er aldri fornøyd, selv om det går på skinner og vi spiller godt som lag. I tillegg er det deilig at hele gruppa tenker likt.

– Vi er ikke fornøyde med å ha fem av fem seirer nå. Vi skal ha sju av sju når vi er ferdige med gruppespillet og ni av ni når vi er ferdige med EM. Vi skal hele tiden angripe neste match, sier bakspilleren på dagens pressetreff i Malmö.

– Har du noen gang vært bedre enn akkurat nå?

– Nei, jeg tror ikke det. Jeg føler at jeg utvikler meg som håndballspiller hele tiden.

Fra 85 til 100 kilo

Sagosen forteller at fysikken hjelper han enormt. PSG-spilleren har vært på europeisk toppnivå siden han var i slutten av tenårene, men mye har skjedd siden han gikk til danske Aalborg som 18-åring.

Han er nemlig blitt 15 kilo tyngre.

– Jeg veide 85 kilo da jeg flyttet fra Norge. Nå veier jeg 100, sier han.

– Jeg prøver å bli sterkere og bedre hele tiden. For å være med i det «gamet» her, så kreves det mye fysikk. Vi får mye juling og må gi mye juling. Da må jeg hele tiden være best mulig fysisk. Nå har jeg tatt steget med å komme meg dit jeg vil fysisk, og da handler det mest om å holde det ved like, sier han.

Fornøyd Berge

Landslagstrener Christian Berge er ikke i tvil om hva muskeløkningen betyr i den fysiske sporten håndball.

– Han kom til denne samlingen i en veldig fysisk fin utgave. Forskjellen det er å veie 15 kilo mer, sier seg selv. Hvis du går inn i en duell med 100 kilo istedenfor 90, så er det ti kilo ekstra motstanderen må forholde seg til. I Sanders tilfelle har ikke dette gått på bekostning av hurtighet, heller, sier Berge til NRK.

– Hva synes du om formen hans i EM så langt?

– Jeg så noen tall her om dagen som var virkelig skarpe. Han har vært strålende for oss, og så må han være det litt til.

– Utenomjordisk

NRK-ekspert og tidligere landslagsspiller Håvard Tvedten spilte i Aalborg da en 18-årig utgave av Sagosen gikk fra Haslum til den danske klubben.

– Det var en spedere utgave da enn nå, sier Tvedten.

– Sander brukte mye tid i styrkerommet de årene. Han trente mye både bein og overkropp for å bygge seg opp. Han har gjort en ekstremt viktig jobb for å bli den spilleren han er blitt.

– Er du imponert?

– Det er superimponerende. Det krever masse disiplin og vilje. Det var en jobb som skulle gjøres, og den er gjort på styrkerommet. Sander har vært gjennom en langsiktig prosess som han har vært bevisst på.

– Hva vil du si om innsatsen til Sagosen i EM så langt?

– Han har levert en utenomjordisk prestasjon. Han har prestert på et nivå som få har gjort før ham. Fram til nå er det terningkast seks.