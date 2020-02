Sander Berge med stor tabbe i hjemmedebuten

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Fantastisk å snu det rundt. Vi starter litt «så der», og særlig jeg som gir bort en horribel pasning som leder til deres 1-0-scoring, sier Sander Berge til TV 2.

Fra kanten av 16-meteren slo Sander Berge ballen rett til Bournemouths Andrew Surman. Etter mye frem og tilbake foran målet til Sheffield United satte til slutt Callum Wilson ballen i mål for bortelaget.

Ingen god følelse for Berge som debuterte på hjemmebane i Sheffield i dag, men han sier velkomsten til Sheffield har vært over all forventning.

– Det har vært en fantastisk uke. Man er litt målløs, og jeg har ikke så mye å komme med. Jeg er litt satt ut av hvordan klubben og fansen har tatt meg mot, sier Berge, som allerede har fått sin egen supportersang.

– Han har litt for mye ro

– Det er en fryktelig feilpasning. Han er helt sikkert veldig forbanna på seg selv. Det merkelige er at det var helt umulig å se hvem han prøvde å spille til. Jeg tolker det sånn at han har ikke lyst til å bare mose ballen opp. Han har lyst til å vise roen sin. Her hadde han ingen å spille ballen til, og spilte den rett til en motspiller. Det er en fryktelig involvering, sa Simen Stamsø Møller i TV 2s Premier League-studio i pausen.

– Han har ikke hatt så mange berøringer og pasninger. Til tider har han litt for mye ro. Det går litt fortere i Premier League enn han har vært vant til, sa Stamsø Møllers kollega hos TV 2, Solveig Gulbrandsen.

Sander Berge bommet med denne headingen, og bemerket seg mest ved å slå en feilpasning som resulterte med et mål til Bournemouth. Foto: LINDSEY PARNABY

Berges erstatter scoret

Men med ett mål av Billy Sharp rett før pause, og deretter en ny scoring av John Lundstram i det 84. minutt, klarte det nyopprykkede overraskelseslaget å sikre tre nye poeng i kampen om en plass i neste års mesterliga.

Sheffield United ligger nå på en 5. plass, men har en kamp mer enn de nærmeste konkurrentene Tottenham og Chelsea.

Sander Berge gikk i forrige uke rett inn i startelleveren til Sheffield United og debuterte dermed i 1-0 seieren mot Crystal Palace forrige uke. Kampen i dag var Asker-guttens hjemmedebut. Berge fikk en time på banen, og ble byttet ut mot John Lundstram - som altså ble målscorer 24 minutter senere.

King var tilbake fra skade

Mens Sheffield United flyter på en medbølge, så har Bournemouth mer enn nok med å holde seg i Premier League. De kjemper mot å havne under nedrykksstreken, og kan med dagens tap bli forbigått av både Aston Villa og West Ham som har en kamp mindre enn Bournemouth.

Joshua King var tilbake fra skade, men klarte ikke å redde Bournemouth fra et nytt tap i Premier League. Foto: HANNAH MCKAY / Reuters

Joshua King startet på benken for Bournemouth. Den norske landslagsspissen har vært ute med en strekkskade siden desember, men ble meldt skadefri på fredag. Etter 72 minutter kom endelig Oslo-gutten inn for nye spilleminutter i Premier League.

Men det ble ingen stor kamp for den store spissen, som altså var på banen da det gikk fra å være 1-1 til å bli 1-2.