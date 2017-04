Sandefjords matchvinner stjal showet mot VIF: – Gjorde det ikke for å provosere

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det beklager jeg overfor Oslo-folket. Det var dumt, sier Flamur Kastrati til NRK.

Etter at Sandefjord-spissen hadde gitt bortelaget ledelsen i første omgang tok Kastrati «kyllingdansen» rett foran Vålerengas supportere.

– Prøver ikke å provosere

Men målscoreren avviser at det var for å provosere hjemmelagets tilhengere.

– Jeg gjorde det ikke for å provosere. Det var bare veldig mye følelser som skulle ut fra tidligere, fortsetter Kastrati.

Dommer Rohit Saggi belønnet ham med et gult kort for feiringen.

Denne kampen hadde alt. Sandefjord vant kampen 2–1 etter to mål av Kastrati, mens Jonatan Tollås Nation scoret Vålerengas utligningsmål. Vålerenga-spilleren ble også utvist etter to gule kort.

– Med ti mann ble det tungt for Vålerenga, sier NRKs fotballekspert Karl-Petter Løken.

Kastrati var fornøyd med lagets første trepoenger for sesongen.

– Dette var gøy. Det var artig. Vi viser vilje og hjerte i dette laget her, forteller Kastrati til NRK.

Ronny Deila mener spillerne så seige ut i dagens kamp og manglet litt på selvtilliten.

– Igjen er prestasjonen ikke god nok. Det må vi stikke fingrene i jorden å si. Vi kan finne den ene eller andre unnskyldningen på det, men vi må nå bruke denne uken godt til å få beina og hodet litt lettere enn det så ut til i dag, sier Deila til NRK.

Fikk gult etter stygg takling

Det tok litt tid før det skjedde noe på Ullevaal, men i det 36 minutt ble det skikkelig temperatur.

Først ble Håvard Storbæk lagt i bakken innenfor sekstenmeteren av Jonatan Tollås Nation. Vålerenga-spilleren fikk et korrekt gult kort for situasjonen. Fra ellevemetersmerket satte Flamur Kastrati ballen i mål via stolpen.

Like etterpå satte Sandefjords William Albin Kurtovic inn en tøff takling på Abdisalam Ibrahim. Vålerenga-spillerne reagerte kraftig og Herman Stengel dyttet til midtbanespilleren.

Dommer Rohit Saggi valgte å belønne Kurtovic med en gult kort, selv om taklingen var helt på kanten.

SCORET: Her jubler Jonatan Tollås Nation for scoringen sin. Etterpå ble han utvist. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Tollås Nation scoret og ble utvist

Like etter pause kom utligningen for Vålerenga. På corneren for Herman Stengel fire minutter ut i omgangen stanget Jonatan Tollås Nation inn utligningen.

I det 63. minuttet var det slutt for Vålerengas målscorer. Midtstopperen felte Kastrati på venstrekanten av sekstenmeteren og Tollås Nation fikk dagens andre gule kort.

I det 73. minutt tok Sandefjord ledelsen igjen da Flamur Kastrati satte inn dagens andre scoring. Denne gangen valgte han å feire med egne fans. Like etterpå ville bortelaget ha straffe da Robert Lundström handset i eget felt, men dommeren ha heller corner.

– Det skulle vært straffe. Det er ingen tvil om at han tar den ballen vilje, sier NRKs fotballekspert Karl-Petter Løken.

Det endte med tre poeng til Sandefjord.