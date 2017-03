Sandbech slo tilbake med VM-gull: – Det har vært en tung sesong

Et OL-sølv, to X Games-sølv og tre X Games-bronse. Det var medaljebeholdningen for snøbrettkjører Ståle Sandbech før fredagens VM-finale i Big Air i spanske Sierra Nevada.

Der satset han derimot alt og forsøkte seg på flere helt nye triks, og satte en standard i sitt tredje finaleløp som de andre ikke hadde mulighet til å følge.

Dermed kunne 23-åringen fra Bærum endelig krones med en gullmedalje.

– Jeg kan kalle meg verdensmester, det er sprøtt, men det deiligste er at kjøringa klaffet, sier han.

GULLØPET: Ståle Sandbech sikret VM-gullet i tredje løp i finalen. Du trenger javascript for å se video. GULLØPET: Ståle Sandbech sikret VM-gullet i tredje løp i finalen.

Tre norske medaljer

Mens Sandbech tok gullet, fulgte den 17 år gamle lagkameraten Marcus Kleveland opp med bronse. Det samme gjorde Silje Norendal i kvinnenes Big Air-finale.

Sandbech har slitt mye med skader denne sesongen, men har virkelig vist seg frem den siste tiden.

– Det har vært en vanskelig sesong for meg. Jeg har akkurat kommet tilbake fra skade og slitt litt i konkurranse, forteller han.

– Revansj

Forrige helg sikret han seg X Games-sølv på Hafjell, før han fredag vant VM-gull.

– Det er litt revansj etter mange andreplasser, men mest av alt hadde jeg ikke forventet å gjøre det så bra i Big Air med det første, sier han.

Forklaringen på hvorfor han ikke har hatt troen på å hevde seg i Big Air, er nivået på triksene konkurrentene gjør.

– Jeg har ligget litt bak for alle snurrer så fort, forklarer Sandbech.