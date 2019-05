Sánchez fra start

Ny president i motorsportforbundet

Emilie Funderud Westbye ble søndag valgt som ny president i Norges Motorsportforbund, melder forbundet. 30-åringen blir den første kvinnelige presidenten i NMF. Per Velde, som har vært president siden 2017, varslet på det ekstraordinære tinget at han trakk seg fra sitt verv. Bakgrunnen for at han går av, to år før neste ting, er generell mistillit fra et flertall i forbundsstyret.