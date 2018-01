Sanchez er klar for United

Manchester United og Arsenal er nå enige om en overgang for Alexis Sanchez, bekrefter klubbene. United-spilleren Henrikh Mkhitaryan går til Arsenal. Sánchez har skrevet under for fire år for Manchester-klubben. Ifølge britiske medier får han en ukelønn på over 5 millioner kroner.

– Jeg er henrykt, sier han i en uttalelse.