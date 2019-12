Samuelsen angrer: – Vært en utrolig humpete reise

Da Samuelsen debuterte for landslaget som 19-åring i 2016, var han allerede kjent som Norges neste supertalent.

Han ble spådd en stor fremtid i West Ham, som tok haugesunderen opp i A-stallen før han ble sendt ut på lån.

I FARTA: Her er Martin Samuelsen i aksjon for West Ham under en treningskamp mot Seattle Sounders i 2016. Foto: Ted S. Warren / Ap

Det startet med et smell i Peterborough, hvor lokalavisen dro en parallell til ingen ringere enn Lionel Messi etter nordmannens første scoring for klubben.

Men etter oppholdet var det duket for et nytt utlån. Og så enda et.

Haugesund ble det sjette utlånet på fire sesonger.

– Det er en ulempe. Det går en grense for hvor mange lån du skal gå på. Som fotballspiller handler det mye om stabilitet og føle seg hjemme. Når du er lånespiller, er du på en måte en leiesoldat. Du er der for å gjøre en jobb og så reise, sier Samuelsen til NRK.

– Ville gjort ting annerledes

Konsekvensen var at prestasjon ble viktigere enn utvikling til tross for hans unge alder. Samuelsen følte han måtte prestere istedenfor å tenke på sin egen utvikling.

– Det kan bli vanskelig for en ung spiller, og det ble vanskelig for meg. Når jeg ser tilbake nå, ville jeg gjort ting annerledes, sier Samuelsen.

– Hvordan da?

– Jeg hadde stoppet med den der øyhoppingen på et tidspunkt. Jeg hadde noen gode utlån i starten, og da burde jeg nok slått meg mer ned en plass. Istedenfor fortsatte jeg å skifte klubb.

Blackburn, Peterborough (igjen), Burton Albion og så helt til Venlo i Nederland.

Noe av problemet, ifølge Samuelsen, er at han aldri følte seg som et fullverdig medlem av klubben. Du har på mange måter ikke tid til å bygge relasjoner – hverken til spillere, trenere eller sosialt utenfor banen.

«Det var meg og koffertene mine», beskriver haugesunderen. Han bodde mye alene og måtte stole på seg selv.

– Var det sånn at du nesten begynte å snakke med Skybert?

– Det ble jo nesten det. Ikke Skybert, da, men jeg var mye for meg selv med mye tankespinning. Det er ikke så sunt for de fleste unge sinn. I de formative årene trenger du tillitspersoner og noen å se opp til. Jeg måtte finne ut mye alene, sier Samuelsen.

– Utrolig humpete reise

Når han nå blomstrer på et nytt utlån i Haugesund, er det nettopp trivselen Samuelsen trekker frem.

Nå bor han i kjelleren hos mamma og pappa, henger med barndomsvenner, nyter tillit under trenerne og føler seg for første gang som en stor del av spillergruppa.

Kontrasten kunne med andre ord ikke blitt særlig større. Og det vises på banen.

– Det har vært en utrolig humpete reise med mange spesielle folk på veien. Det blir nesten som et eventyr. Det har tatt noen uventede vendinger, kan du si. Men jeg er her nå, så jeg er glad for det, sier Samuelsen.