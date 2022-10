Da partiet mellom de to unge amerikanerne, i den tolvte runden i turneringen, gikk mot slutten, strakk Sevian plutselig ut hånden og tok tak i kongen til Niemann.

Niemann slo umiddelbart ut med hånden og gestikulerte mot landsmannen, som fiklet med kongen i et par sekunder og tok av en bit av brikken, før han satte den tilbake på et annet sted på brettet.

Det hele skjedde mens det var Niemanns tur. Chess.com skriver at klokkene ble stoppet etter en kort diskusjon, og at situasjonen ble oppklart før spillet startet igjen.

– Sam som «halshugger» kongen til Hans og så kaster den tilbake på brettet på en tilfeldig rute er utvilsomt det mest bisarre jeg har sett i en turnering på høyt nivå, skriver internasjonal mester og sjakkommentator, Lawrence Trent, på Twitter.

– Respektløsheten nådde akkurat et toppunkt. Sam «halshugget» kongen til Hans, skriver Fabiano Caruana – som leder det amerikanske mesterskapet før den 13. og siste runden onsdag – på Twitter.

– Den ødelagte kongen snakker for seg selv, skriver den nederlandske toppspilleren Anish Giri på Twitter.

KONGETRØBBEL: Hans Niemanns konge forble ikke hel under partiet mot Samuel Sevian. Foto: TIM VIZER / AFP

Niemann: En misforståelse

I intervjuet etter kampen kaller Hans Niemann det selv for en misforståelse.

– Toppen av kongen hadde falt, så han tok den (kongen) bare. Jeg ble litt irritert fordi det var mitt trekk, sier Niemann ifølge blant andre Indian Express.

Niemann forteller videre at Sevian ønsket å fikse brikken med lim.

NRKs sjakkommentator, Torstein Bae, er blant de som har bitt seg merke i hendelsen, som Chess24.com har lagt ut på Twitter.

– Det var jo litt pussig. Han sitter og tenker og så plutselig griper han tak i Niemanns konge istedenfor. Det er i grunn den ene brikken man aldri skal være borti, for man har ikke lov til å slå ut kongen heller. Uansett er det å fikle med motstanderens brikker noe man ikke gjør, sier han.

– I tillegg går den jo i stykker, som er veldig spesielt. Det var en morsom og komisk episode. Og så var det tilfeldigvis – eller ikke – mot Niemann, sier Bae.

Bae: – Vanskelig å spille mot Niemann

Det har stormet rundt Niemann etter at Magnus Carlsen trakk seg fra Sinquefield Cup i starten av september etter et tap mot amerikaneren. De to møttes igjen i Julius Baer Generation Cup et par uker senere, hvor Carlsen tapte med vilje.

Niemann innrømmet etter partiet mot Carlsen i Sinquefield Cup at han hadde jukset tidligere da han var 12 og 16 år gammel. Etter Julius Baer Generation Cup tok Carlsen til Twitter, hvor han skrev at han tror Niemann har «jukset mer og mer nylig enn han offentlig har innrømmet».

Chess.com kom nylig med en rapport hvor de mener har Niemann har jukset i over 100 partier.

EKSPERT: Torstein Bae sier han aldri har sett noe lignende. Foto: Erik Johansen / NTB

– Det er absolutt bra kok i sjakkverden, med mye merkelig som skjer. Det blir spennende å se hva vi kan se frem til når Fischer-VM starter på tirsdag og hvilke bisarre episoder vi får gleden av der, sier Bae, som blant annet referer til at Rauf Mamedov trakk seg etter ett trekk mot Magnus Carlsen i forrige uke.

– En god del av dette henger jo sammen. Det er vanskelig å tro at det var helt tilfeldig at det var mot Niemann. Det er antagelig det at Sevian er litt ute av balanse. Det er krevende for de som spiller mot Niemann, som er i en enorm mediestorm. De vet at alt de gjør blir fulgt med argusøyne mener Bae.