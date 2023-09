– Mars, april og mai var månader som var utan løn. Vi visste ikkje når vi fekk løn, vi visste ikkje om vi fekk løn, og vi visste ikkje kor mykje vi fekk i løn, seier Kirvil Odden Sundsfjord til NRK.

For eitt år sidan pakka ho bagen saman med kone og barn, og flytta til Italia for å bli fotballproff i Sampdoria. Der var ho i ni månader, før ho vart nøydd til å pakke bagen att. Opphaldet vart alt anna enn det ho hadde sett for seg.

Sundsfjord tok med heile familien for å leve draumen i Italia. Foto: Privat

Sleit økonomisk

Dei første månadene gjekk som forventa. Men etter jul kom beskjeden om at klubben sleit økonomisk. Spelarane fekk då høvet til å velje om dei ville bli eller terminere kontrakten.

Utbetalinga av løn stoppa.

– Vi måtte sjå om det kunne gå økonomisk, for eg hadde lyst til å fullføre kontrakten eg hadde byrja på, seier målvakta.

Tidlegare i sommar signerte Kirvil Odden Sundsfjord ny kontrakt med Lyn. Foto: Benjamin Danielsen / NRK

Dei vart då nøydde til å spørje familien heime i Noreg om hjelp. Heldigvis var foreldra til begge meir enn villig til å støtte dei, og Sundfsjord valde difor å bli i klubben trass ei uviss framtid.

I månad etter månad kom det inga løn inn på kontoen.

– Vi fekk beskjed i starten av mai at «det kjem til veka». Det gjorde det aldri. Om det var for å få oss meir gira på den kampen vi hadde, det veit eg ikkje. Så det var litt ufullstendig informasjon vi fekk frå klubben. Hadde eg visst at dei var på veg til å gå konkurs, så kan det hende at eg hadde reist heim.

NRK har ikkje fått svar på førespurnadene våre til Sampdoria.

Sampdoria-drakta blir vist stolt fram trass omstenda. Foto: Benjamin Danielsen / NRK

Tok saka i eigne hender

Sundsfjord tok lån hos foreldra i fleire månader. Sjølv om det til tider vart vanskeleg å halde motivasjonen oppe, gav ho aldri heilt opp.

– Det er klart at det blir tungt, du prøver å halde fokus på det du er der for. Det var jo beskjeden frå foreldre heime, å ha fokus på fotballen, og så løyser det andre seg.

Men så valde 31-åringen å ta saka i eigne hender. Ho var i ein situasjon der ho allereie sat mykje på benken, og kunne difor ikkje bli straffa med mindre speletid enn ho allereie hadde.

Sonen på fem er mammas største supporter. Foto: Privat

– Eg valde å gå gjennom det for min eigen del. Fordi ein vart sliten, og trong å kjempe litt for sin eigen rett, seier ho til NRK.

Resten av spelargruppa heldt fram med å vere passive, og Sundsfjord var ifølgje seg sjølv den einaste som prøvde å gjere noko med saka. Ho varsla klubben med eit krav om utbetaling av løn.

Dagsavisen har og skrive om saka.

Vart sett på tribunen

Då ingenting skjedde, tok ho det vidare til FIFRO.

FIFRO var ifølgje Sundsfjord veldig hjelpsame, og dei sette henne i kontakt med spelarorganisasjonen i Italia. Dette er vanleg praksis for dei, då nasjonale organisasjonar kjenner dei ulike landa betre. Men der stoppa hjelpa.

– Då kjende eg at det gjekk litt i ring. Så vart det til at eg berre måtte vente og sjå om dei klarte å betale ut pengane innan den fristen dei hadde, fortel Sundsfjord, som til slutt fekk løn etter tre månader.

NRK har vore i kontakt med fotballforbundet i Italia, som seier følgjande om situasjonen:

– I Italia er det eit kontrollsystem som garanterer betaling av løna til spelarane. Viss spelaren hadde handla juridisk før betalingsfristen, ville dommen forlengt utbetalingstida. Vi forstår at spelaren vart betalt av klubben til slutt.

Sundsfjord fortel at ho gjorde alt i rett rekkjefølgje, og informerte dagleg leiar i klubben før ho tok saka til FIFRO. Ho vart likevel sett på tribunen.

– Då skjønte eg at no får eg svi for å prøve å kjempe saka mi.

Kirvil Odden Sundsfjord meiner ho kjem heim ei betre målvakt enn før. Foto: Benjamin Danielsen / NRK

Ei tung tid

Heldigvis kjende målvakta aldri at spelarane vart tekne useriøst. Laget fekk ny trenar i februar, som gav spelarane ei større kjensle av profesjonalisering.

Men det den økonomiske situasjonen gjekk hardt utover psyken, erkjenner ho.

– Ein kjenner seg åleine i ein tøff situasjon, i alle fall når ein då tek den faiten eller prøver å slåst for dei rettane ein har. Det tærer på. Heldigvis hadde eg kona og sonen min.

Men med berre ein månad igjen av sesongen, klarte familien å flytte fokuset.

– Utviklinga som eg har fått der nede er jo veldig stor. Utbyttet eg fekk var veldig stort når det gjaldt på fotballen.

Tilbake til Lyn

7. juni var spelarane ferdig med sesongen i år. Kontrakten til Sundsfjord varte ut månaden. Men heime igjen i Noreg fekk ho byrje å trene med Lyn for å halde forma ved like.

Lyn var klubben til målvakta frå 2020 til 2022. Foto: Benjamin Danielsen / NRK

Etter ei stund signerte ho ein ny avtale med gamleklubben. Sjølv om ho i Italia vart andremålvakt, og fekk lite speletid, er Sundsfjord klar på kor takksamt ho er for treninga og utviklinga den italienske klubben gav henne.

– Motivasjonen er større enn nokon gong. Ein er i betre form enn ein har vore tidlegare. Så er det kjedeleg at ein ikkje har spelt så mykje som ein ønskjer i Italia. Men motivasjonen er på topp, avsluttar målvakta.