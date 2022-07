Samlar «heile verda» i matsalar før VM: – Kjempeutfordrande

– Det var ikkje ein situasjon eg hadde sett komme, og då det kom var det litt sånn «åh, er vi her igjen?», seier Karsten Warholm til NRK.

Han har gjort sitt ytste for å lækje skaden i låret før VM-start, men på oppløpssida har koronaviruset dukka opp som ein siste hekk før VM. Med ein positiv test no, kan superstjerna hive alt av VM-førebuingar i bøtta.

– Det skaper ei ekstra utfordring oppi det heile, spesielt når det er så mykje smitte i laget, seier Warholm, som røper at han var koronasmitta i februar.

No er fire i Noregs støtteapparat smitta. Tysdag rauk Hedda Hynne, som første norske utøvar, på ein positiv test.

Bur i ein «leir»

Lege Ove Talsnes har hektiske dagar for å få dei norske utøvarane til start, særleg med tanke på at nesten alle VM-utøvarar bur på same område. Menneske frå heile verda samlast på eit ganske lite område like utanfor VM-arenaen i Eugene.

MYKJE Å GJERE: Landslagslege Ove Talsnes avbilda to dagar før VM-start i Eugene. Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

– Det er utfordrande. Det er ein del retningslinjer med utøvarar, leiarar og teknisk personale, og det er veldig få som følgjer dei. Vi gjer det, dessverre er det ikkje alle som gjer det, seier landslagslege Talsnes til NRK.

Han beskriv busituasjonen under VM som ein «leir».

– Det er felles matsal, og det er kjempeutfordrande. Det er mykje mingling som vi sjølvsagt prøver å unngå. Vi har eit ekstremt stort forbruk av munnbind og handvask, seier Talsnes.

Eivind Henriksen og sleggekastarane er dei første som skal i aksjon i VM. Han har merka solid endring i åtferda sidan både meisterskap og koronavirus har nærma seg.

Han møter NRK på eit pressetreff like utanfor ein av matsalane Talsnes fryktar.

UTE: Serveringa har sitjeplassar både inne og ute og samlar utøvarar, leiarar og støtteapparat frå heile verda. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

– Eg trudde vi var ferdige med covid, og sat på flyet utan munnbind og «tjoho». Så kjem første positive prøve og då er det rett på med munnbind, avstand og så må ein sjølvsagt passe ekstra på. Spesielt her, som ikkje mange bryr seg, seier han og peikar rundt seg.

– Kva meiner du med det?

– Det er ikkje veldig mange med munnbind i matsalane, folk går tett oppå kvarandre. Det er deira val, eg får halde meg unna, seier sølvmedaljøren i fjor i OLs sleggjekonkurranse.

Meiner Noreg er strengast

VM-arenaen ligg på universitetsområdet i Eugene, og utøvarane bur i husa rundt arenaen. Eugene er ein relativt liten by, og det er derfor umogleg å finne alternativ bustad i nærleiken.

Derfor har ikkje landslagslegen eller dei norske utøvarane moglegheit til å gjere meir enn dei har gjort hittil.

– Vi må ta omsyn til rammene vi har, så får vi vere fornøgd eller misfornøgd med det, seier Talsnes.

– Noreg er strengast i klassen?

– Det er vi nok. Vi er veldig strenge, og har eigne retningslinjer i tillegg.