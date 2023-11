Sambuaren refsar stjerna for intervju: – Du må skjerpe deg

– På eit tidspunkt i fjor bad eg han om å skjerpe seg. Det hender jo at han vinn og ikkje verkar så vanvitig glad.

Det seier Karoline Nilsen om sambuaren Halvor Egner Granerud i eit intervju med NRK. Då skistjerna fekk sjå heile intervjuet med hans næraste, reagerte han slik:

– Eg kjenner meg kanskje litt treft, då. Eg veit at ho synest at eg ikkje er best i verda på å vere glad, seier Granerud til NRK.

Granerud vann både Hoppuka, RawAir og verdscupen samanlagt førre sesong, men ifølgje kjærasten burde han vore meir glad i intervjusetjingar.

– Eg får litt tilbakemeldingar på at eg kan vere litt sur i intervjua. Men eg vil heller vere sur der enn å late som at eg er blid viss eg ikkje er blid. Men der er vi ikkje heilt samde då, fortel hoppstjerna og ler.

SAMBUARAR: Halvor Egner Granerud og sambuar Karoline Nilsen på nyttårsmiddag i Garmisch-Partenkirchen 2022. Foto: Geir Olsen / NTB

Peptalk i Ruka

Dei trekkjer begge fram ei spesiell hending frå fjorårssesongen då Nilsen klarte å snu tankesettet til Granerud. Det heile oppstod då Granerud vart diska frå rennet i Ruka grunn av at dressen hans slapp gjennom for mykje luft.

– Eg var veldig irritert over det, og synest det var håplaust. At eg skulle bli diska for noko som var ei ulempe, seier han.

Etter rennet heldt han fram med å vere sur for det som hadde skjedd.

– Då sa eg «du må skjerpe deg». Vi pleier å snakke om at han må prøve å sjå den positive sida, forklarer Nilsen.

DUO: Halvor Egner Granerud og Hopplandslagets trenar, Alexander Stöckl, saman i Ruka i 2022. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Slutt, sa ho. Du får ikkje gjort noko med det. Då var ho veldig tydeleg, fortel Granerud.

– Og det hjelpte jo?

– Ja, eg vann jo dagen etter, så det var betre det enn å bli nummer fem, og så diska, svarer han.

– Det perfekte hoppet

Likevel påpeikar Nilsen at han ikkje er negativ sånn generelt. Det handlar rett og slett om at han vil gjere eit så bra hopp som mogleg.

– Det hender også at han får sjuandeplass og er kjempeglad, seier sambuaren.

Ho forklarer at det er sjølve skihoppet som avgjer kvar glad Granerud blir, og ikkje nødvendigvis plasseringa på resultattavla.

– Mange kan hengje seg opp i at han opplevast negativ eller sutrete. Men det er jo eigentleg berre Halvor som prøver å gjere eit perfekt skihopp.

– Viss eg vinn er eg stort sett happy. Det er vel meir dei gongene eg ikkje vinn, men føler at eg kunne ha vunne viss eg gjorde ting rett, seier Granerud.

Førre helg starta verdscupen i hopp i nettopp Ruka. Det vart ei skuffande helg for nordmennene, men Granerud vart beste norske både laurdag og søndag, med høvesvis ein 16. plass og ein 10. plass.

– Har du tenkt noko på det med innstillinga inn mot denne sesongen, då?

– Eg håpar jo eg kan levere hopp som gjer meg glad, då, seier Granerud med eit lurt smil.