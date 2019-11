Samarbeidet startet ved en tilfeldighet – på et hotellrom i Ørsta

Vi har lest om Warholms titler. Om VM-gullet, EM-gullet, og Diamond League-seirene. Vi har lest om norgesrekordene og europarekordene. Om hvordan han gikk fra å være et supertalent i tikamp til å bli verdens beste på 400 meter hekk.

Mandag formiddag ble det klart at han er én av fem finalekandidater til kåringen av årets mannlige utøver i verden i Monaco 23. november.

Vi har lest om Doktor Sprint, Leif Olav Alnes. Mannen som trente Geir Moen til EM-gull utendørs og VM-gull innendørs. Som guidet Ezinne Okparaebo fram til flere norgesrekorder på 100 meter. Mannen som har en grad i biomekanikk og tilsynelatende alltid er i godt humør.

SUKSESS: Leif Olav Alnes hadde enorm suksess som trener for Geir Moen på 1990-tallet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Vi har lest om vennskapet mellom Warholm og Alnes. At de snaue 40 årene mellom dem ikke er noen hindring for et nært vennskap. At de sover på rom sammen på treningssamling og snakker sammen på telefon flere ganger hver dag.

– En tilfeldighet

Det vi derimot har lest veldig lite om, er hvordan det hele ble til. Hvordan et av tidenes norske-trener-utøver-samarbeid startet.

Leif Olav Alnes røpet deler av den relativt ukjente historien da han gjestet «Torp» på NRK.

På spørsmål om hvordan han ble Warholms trener, svarte Alnes:

– Nærmest ved en tilfeldighet, tror jeg.

Historien har i tillegg til Warholm og Alnes to andre nøkkelpersoner: Warholms mor og manager Kristine Haddal og tidligere utviklingsansvarlig, og nå «national team manager», i Norges friidrettsforbund, Ståle Jan Frøynes.

ORDNET DEN FØRSTE «DATEN»: Ståle Jan Frøynes var overbevist om at Karsten Warholm og Leif Olav Alnes ville utgjøre en god duo. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Høsten 2014: En 18 år gammel Karsten Warholm hadde akkurat begynt på det siste året på idrettslinja på videregående da han han sa til moren at han ønsket å flytte hjemmefra for å satse videre på idretten når han fullførte skolen våren etter.

Arrangerte møte

Haddal tok derfor kontakt med Frøynes, som gjennom stillingen i forbundet hadde blitt kjent med Warholm på reise til junior-VM i amerikanske Eugene noen måneder i forveien. Derfra var ikke veien til Alnes så lang.

KJENTE IKKE ALNES: Warholms mor Kristine Haddal kjente ikke Leif Olav Alnes, men forsto fort at han var rett mann som trener for sønnen. Foto: Arne Flatin / NRK

– Jeg var i en slags semipensjonert tilværelse da Ståle gikk veldig hardt på meg. Han sa at hvis det var én gang jeg skulle høre på ham, så var det denne gangen. Han sa «det her bør du gjøre», forteller Alnes hos «Torp».

Alnes hadde en liten treningsgruppe på den tiden, men ifølge de rundt ham var ikke gnisten like sterk som før.

Parallelt med at Frøynes anbefalte Warholm for Alnes, anbefalte han Alnes for Warholm. Han forteller:

– Kristine spurte meg om jeg kunne gi en anbefaling om hvilket treningsmiljø Karsten burde gå inn i når han skulle flytte. Svaret mitt var at jeg hadde ett konkret råd og det var å inngå et samarbeid med Leif Olav - hvis jeg klarte å overtale ham. Han var i særklasse den beste. Vi hadde kjent hverandre i mange år, og jobbet sammen på 90-tallet, da Leif Olav var trener for Geir Moen, og jeg var Geirs manager.

– Hva måtte til for å overtale Alnes?

– Jeg sa at Karsten var veldig spesiell, at han hadde både kroppen og hodet, og at han var en ordentlig fyr. Leif Olav var uansett klar på at vi måtte reise opp for å møte familien før han bestemte seg.

SUPERTALENT: Her er Karsten Warholm med foreldrene, Mikal Warholm og Kristine Haddal, i mars 2015, omtrent på samme tid som det første møtet med Alnes fant sted. Foto: Arne Flatin / NRK

Holdt på i mange timer

I Ulsteinvik var Kristine Haddal veldig bevisst på hva hun ønsket seg for sønnen, men hun kjente lite til mannen som Frøynes anbefalte.

– Ståle sa at det var én mann som passet veldig bra, men at han måtte høre med ham først. Etter en stund forsto vi at Leif Olav ville treffe oss. Karsten kjente litt til ham fra før, men for meg var han helt ukjent, sier Haddal til NRK.

I et vanvittig snøvær like før påske i 2015, satte Alnes og Frøynes seg på flyet til Sunnmøre for å møte Karsten Warholm og Kristine Haddal.

HER MØTTES DE: Det første møtet mellom Warholm og Alnes fant sted i lille Ørsta på Sunnmøre. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

– Av praktiske årsaker møttes vi på Ørsta hotell. Vi tenkte at møtet skulle vare en time eller to, men Alnes og Frøynes' returfly ble kansellert på grunn av det dårlige været. Det gjorde at vi holdt det gående i mange timer utover natta. Jeg husker at Leif og Karsten fant tonen, sier Haddal.

– Hva snakket dere om?

– Leif Olav hadde med seg treningsdagbøkene til Geir Moen. Han viste fram side på side med sirlige notater. Vi snakket om trening, og Leif Olav var opptatt av å bli kjent med Karsten og vite hva som var viktig for oss som foreldre.

Relasjon

Alnes ville være helt sikker på at Karsten Warholm hadde mer å bidra med enn «bare» et enormt friidrettstalent.

– Jeg tenker at hvis man skal gå så hardt inn i noe som er nødvendig for å lykkes, så følte jeg at vi måtte ha en relasjon som gjorde at jeg følte det var verdt det, sier han.

– Du måtte like familien, ikke bare ham?

– Ikke nødvendigvis, men hvis du ser folk i deres naturlige omgivelser er det lettere å lese hvem de egentlig er. Det tok egentlig bare noen få minutter før jeg kjente at dette ville jeg gjøre hvis de ville ha meg. Jeg sa ingenting om det da, men jeg bare observerte, sier 62-åringen.

Da vi spør Haddal om hun var like rask som Alnes til å bestemme seg, er svaret ganske enkelt:

– Ja.

– Hvorfor det?

– På grunn av Leif Olavs genuine interesse for talentet Karsten og mennesket Karsten. Vi brukte masse tid på å snakke om Karstens overgang fra å flytte ut av et «femstjerners hotell» hjemme til en hybel i Oslo. Det var ikke bare-bare.

BEST HELE VEIEN: Karsten Warholm, her som 17-åring i 2013, vant åttekamp under U18-VM. Foto: Privat

Alt eller ingenting

Alnes var parallelt tidlig ute med å understreke noe som nærmest er blitt et slagord for superduoen.

– Jeg husker at Karsten syntes det var en god match, for han sa at jeg ikke trengte å komme på trening hver dag og at det holdt med et par dager i uka. Jeg sa at det var helt uaktuelt: «Enten gjør vi det ordentlig, eller så lar vi være.» Jeg tenkte at hvis man skal gå inn i dette, så må man maksimere sjansen for å lykkes. Det er egentlig en veldig liten forskjell på å gjøre en ordentlig jobb og en omtrentlig jobb, og hvis du først skal gjøre det, så er det mye bedre å gjøre det fullt og helt, sier han.

Ståle Jan Frøynes, som ordnet den første «daten» mellom Warholm og Alnes, forteller at han fra starten av var overbevist om at det mellommenneskelige ville fungere like godt som det sportslige.

– Det er sånn Leif Olav jobber. Relasjoner er superviktige for ham. Jeg så for meg at de ville fungere sammen. Leif Olav har både store menneskelige kvaliteter og utrolig mye kunnskap. Jeg har kjent ham i 30 år, men han slutter aldri å overraske, sier han til NRK.

Ville sjarmere

Warholm selv husker det første møtet med Alnes godt. Han hadde én plan: Sjarmere.

– Ståle Jan hadde sagt at det var bare én trener som kunne passe for meg, og det var Leif Olav. Da vi møttes, var det bare for meg å gi det beste førsteinntrykket – og overtale Leif til å være med på reisen. Resten er historie, sier Karsten Warholm til NRK.

Sommeren 2015 flyttet Warholm til Oslo. Noen måneder senere identifiserte Alnes 400 meter hekk som en perfekt øvelse for tikjemperen. Året etter ble det norsk rekord i forsøksheatet under OL i Rio de Janeiro.

GODT HUMØR: Alnes, Warholm og Amalie Iuel har fortalt at noe av den aller viktigste delen av suksessformelen i treningsgruppa er at det har det hyggelig sammen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Kristine Haddal beskriver alt som har skjedd mellom Warholm og Alnes som et «eventyr», men selv ikke Warholms mor hadde sett for seg at sønnen skulle være dobbelt verdensmester, europamester og Diamond League-vinner fire og et halvt år etter den første «daten».

Hun hadde fokus på helt andre ting da samarbeidet med Leif Olav Alnes ble til.

– Jeg ville at han skulle være i et treningsmiljø som han trivdes i og kunne utvikle seg i og at alt var tilrettelagt slik at han hadde lyst til å gå på trening. Vi oppdaget fort at med Leif Olav som trener kunne vi legge fra oss den type bekymringer, sier Haddal.