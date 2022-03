Avslørte gulloppskriften etter seier i kaosrenn

Marerittstart for Nilsen - brøt åpningsøvelsen

Vilde Nilsen var blant favorittene før nattens 15-kilometer, men 21-åringen fikk det tøft fra start. Det endte med at med at hun brøt øvelsen.

– Jeg tror det er flere av langrennsløperne som kommer til å merke at de har droppet oppladning i høyden, skriver skiskytter Nils Erik Ulset i en SMS til NRK.

Han er på plass på arenaen i Zhangjiakou, der flere av de funksjonsfriske utøverne også gikk på skikkelige høydesmeller under OL for noen uker siden.

– Det går bra med Vilde, men hun er lei seg. Det var ikke den starten vi håpet på, sier trener Magnus Evenby til NRK.

Han forklarer at Nilsen følte seg tung, og at han ikke er bekymret for fortsettelsen av mesterskapet.

– Jeg tror rett og slett bare at det var litt uflaks med dagsformen.

Nilsen tok sølv på nettopp denne distansen under VM i snøsport for parautøvere tidligere i år.

Natalie Wilkie fra Canada vant foran Sydney Peterson fra USA. Brittany Hudak sørget for at det ble to kanadiske medaljer.