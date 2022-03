Saltvik Pedersen i tet

Jesper Saltvik Pedersen jakter sin tredje medalje på like mange forsøk, og 22-åringen viste at mesterskapsformen definitivt er på plass. Etter at nattens superkombinasjon er halvkjørt, leder nordmannen foran Taiki Morii fra Japan og nederlandske Jeroen Kampschreur.

Slalåmdelen starter 06.45.