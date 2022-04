Saltnes får to kamper karantene

UIrik Saltnes straffes med to kamper karantene etter en situasjon med Vikings Kevin Kabran forrige eliteserierunde. Det opplyser NFF.

Det betyr at han kan spille cupfinalen på søndag, men må altså stå over to eliteseriekamper.

Etter retningslinjer for disiplinærsaker punkt 12 er det særlig følgende forhold som faller inn under denne bestemmelsen:

1. Situasjoner som dommeren ikke har sett og dermed ikke bedømt

2. Komplekse eller uoversiktlige situasjoner som inneholder handlinger som dommeren ikke har sett.

– Det er unødvendig av meg, fordi jeg blir irritert over at han holder meg. Jeg tror han skal beholde ballen, men det gjør han jo ikke, så det er unødvendig. Men hvis vi skal gå igjennom alle situasjoner som dette, så er det flere som bør bli tatt, sa Saltnes til Discovery etter Viking-kampen.

Glimt-trener Kjetil Knutsen mente dommeren la listen for høyt i kampen, og at hendelsen med Saltnes var én av mange.

– Hvis du snakker om at dette skal være en karantene, da ler jeg meg i hjel. Det synes ikke jeg, sa Knutsen, som ikke fryktet etterspill.