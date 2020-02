Saldars (20) landslag er unntaket i norsk toppidrett

– Det er jo ikke bra, sier den ferske kultur- og likestillingsministeren, Abid Raja.

Den ferske ministeren får forelagt tallene som viser at toppidretten ikke speiler befolkningen i vårt landstrakte land.

– Vi håper at det skal bli langt flere utøvere med minoritetsbakgrunn, og at vi får andelen av det mangfoldet. Både en geografisk spredning, at skeive skal få prege idretten og at de med minoritetsbakgrunn kommer opp, sier Raja.

SKJEVFORDELING: Bare tre av 215 (1,4 prosent) av stipendutøverne ved Olympiatoppen har bakgrunn fra et ikke-vestlig land. Foto: Håkon Lexberg / NRK

Dette viser tallene

NRK har gått gjennom lister over alle landslagsutøvere på seniornivå i 44 av 54 forbund.

Slik har vi telt Ekspandér faktaboks NRK har gått gjennom lister over alle landslagsutøvere på seniornivå i 44 (av 54) forbund. Noen forbund har ikke landslag, andre har dem ikke tilgjengelig på nett, mens noen ikke har svart på vår henvendelse. Vi har inkludert de som er definert som utøvere på senior og/eller elitenivå. I noen tilfeller har vi funnet ut hvilken bakgrunn de har, andre er vurdert ut fra navn. Vi har definert minoritetsbakgrunn ut fra Statistisk sentralbyrås data for «Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre av totalbefolkningen» i grupperingen «Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU28 og EØS». Også kalt ikke-vestlig bakgrunn.

De ti forbundene vi ikke har tall fra: Norges Amerikanske Idretters Forbund, Norges Bedriftsidrettsforbund, Norges Biljardforbund, Norges Castingforbund, Norges Fleridrettsforbund, Norges Luftsportforbund, Norges Squashforbund, Norges Studentidrettsforbund, Norges Vektløfterforbund, Norges Vannski og Wakeboard Forbund.

Tallene viser at rundt ti prosent av alle landslagsutøvere på seniornivå har minoritetsbakgrunn fra et ikke-vestlig land. Men tar vi vekk landslagene i cricket, landhockey og rugby, har bare 3,5 prosent denne bakgrunnen.

Er det problematisk?

Ja, mener integreringsansvarlig Håvard Øvregård i Norges Idrettsforbund.

– Hvis en ikke har et rekrutteringsgrunnlag som dekker alle, så får en færre stjerner, færre talenter. I tillegg til at det er en svakhet for idretten generelt, sier Øvregård.

– Vi tror at i et idrettsmiljø som speiler mangfoldet rundt en, vil det være bedre, både prestasjoner og en bedre opplevelse for de som er med.

Men hvorfor har ikke Norge evnet å speile mangfoldet? Vi spør utøverne.

SATSER: Her er Nikola Milatovic i aksjon på brytematta. Foto: Anne Rognerud / NRK

Peker på foreldrene

Landslagsbryteren Nikola Milatovic har foreldre fra Serbia og Montenegro. På brytematta er han og Samet Cetin fra bakgrunn Tyrkia i aksjon under trening i Oslo. Bryting er en utbredt sport internasjonalt.

Det merkes også på de som er utøvere på brytemattene i Oslo.

– Faren min kan ikke gå på ski. Han kan ikke gå på langrenn, så det ble aldri noen turer på meg. Og det kunne ikke heller min mor, sier Milatovic.

Man hører grynting fra matta når den ene får et ordentlig grep og slenger motparten hardt på matta.

– Jeg har spilt fotball, men jeg fikk ikke så mye spilletid fordi jeg var litt voldelig og pressa litt hardt. Så det var bare brytinga som passa for meg, egentlig, forteller Cetin.

– Hvorfor er det få minoriteter i «norske idretter»?

– Jeg tror det er mest på grunn av at foreldrene deres ikke har noe bakgrunn fra det selv. Jeg er oppvokst i Groruddalen, søsteren min drev med håndball, men hun sluttet fordi hun hadde lyst til å satse på skole. Det handler litt om miljøet der du vokser opp. Det er ikke så veldig mange av nordmennene som er oppvokst der som driver med håndball. Det er mest fotball det går i, spesielt de med utenlandsk bakgrunn, forklarer Milatovic.

Foto: Håkon Lexberg / NRK

Fra håndball til cricket

Farial Saldar (20) spiller cricket for Norge og Falken Girls. Det fantes ikke kvinnelag i cricket der hun vokste opp, og familien tok selv initativ til å opprette laget Falken Girls.

Begge foreldrene har bakgrunn fra Pakistan.

Saldar forteller at hun først begynte med håndball og fotball, men da lagene gikk i oppløsning, startet hun med cricket som også storebroren spiller.

– Foreldrene mine har røtter fra Pakistan, og cricket er en veldig kjent sport i hjemlandet. Derfor ønsket jeg å bli flinkere i det. Hvem visste at jeg skulle havne på landslaget etter kort tid?

Per i dag er det ingen med etnisk norsk bakgrunn på cricketlandslaget. Cricketforbundet er det eneste forbundet som ikke har noen med såkalt vestlig bakgrunn på dame- eller herrelaget.

Saldar tror nøkkelen for mangfold ligger i å introdusere idrettene tidlig for barna.

– Man bør starte i tidlig alder. Interessen er jo mye større når man er litt yngre. Jo eldre man blir, jo vanskeligere er det å komme seg inn i en idrett, sier Saldar.

FEM AV ELLEVE: Norges startoppstilling mot Bulgaria på Ullevaal stadion hadde hele fem spillere med minoritetsbakgrunn. Joshua King, Omar Elabdellaoui, Haitam Aleesami, Tarik Elyounoussi og Mohamed Elyounoussi. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Fotballandslaget har både Mohamed og Ola

Landslaget i fotball jakter en plass i EM-sluttspillet i sommer. På laget finner man flere spillere med minoritetsbakgrunn. På det meste representerte fem spillere med opphav fra et ikke-vestlig land Norge samtidig. Det skjedde blant annet i nasjonsligaoppgjøret mot Bulgaria på senhøsten i 2018.

Fotball er verdens mest populære sport. I Norge finnes det nærmere 400 000 aktive spillere, ifølge Norges fotballforbund. Flere hevder seg i toppen også.

Den rake motsetningen er landslagene i vinteridrettene våre: Alpint, langrenn, hopp, kombinert.

Hvordan skal idretten bli mer tilgjengelig for alle?

– Det er barna som kommer til å ta gull for Norge. Sannsynligheten for at voksne innvandrere skal vinne OL-medaljer for Norge... Det kommer ikke til å skje. Vi må legge til rette for at neste generasjon skal delta på lik linje. Der gjør idretten veldig mye fantastisk, og det skal vi politikere både heie på og sørge for å stimulere økonomisk, sier kulturminister Raja.