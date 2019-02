Salahs formkurve kan velte Liverpools titteldrøm

Om du har spilt fotball, har du kanskje hørt meldingen noen spisser trøster seg med når de har brent et par muligheter:

Slapp av – det viktigste er at du kommer deg til sjanser.

Det er en nyttig melding, noe Mohamed Salah nok vet godt. I starten av sesongen bommet Liverpools stjernespiller på mange sjanser, men truet mål ofte.

Så ofte kom Salah seg til sjanser, at det var et tidsspørsmål før han begynte å score regelmessig igjen.

Men i det siste har Salah scoret mindre enn før, samtidig som han heller ikke har fått sjansene. Det er en type form som er langt mer bekymringsfull.

Og den inntreffer idet Liverpool nærmer seg oppløpssiden i tittelkampen.

Positiv formdupp

Før hjemmekampen mot Watford i kveld ligger Liverpool ett poeng foran Manchester City med 11 ligakamper igjen. De røde, som ikke har vunnet ligaen siden 1990, har spilt to målløse kamper på rad.

De trenger mål. Men Salah har scoret tre på sine siste 10 kamper fra start i alle turneringer, om man ser bort fra straffer (en type mål som alle spillere kan score).

Situasjonen ligner den i starten av oktober, da Salah også hadde tre mål på 10 kamper. Tallet var uvanlig lavt for en spiller som hadde banket inn 32 mål på 36 ligakamper sesongen før.

MÅLTYV: Salah bøttet inn mål forrige sesong. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Men den store forskjellen var at tallene som lå bak Salahs form i oktober, var solide.

Salah hadde 4,5 skudd per 90 minutter i ligaen i den perioden. Den generelle regelen er at jo mer målfarlig man er, desto oftere skyter man. Storscorere som Sergio Agüero og Harry Kane ligger på rundt 4 skudd per kamp.

De som skyter mest i de europeiske toppligaene, er Lionel Messi (5,8) og Cristiano Ronaldo (6,6).

Så siden Salah kom seg til sjanser, visste Liverpools trener Jürgen Klopp at målene var like rundt hjørnet. Om Salahs snitt hadde gått ned mot 2-tallet, da hadde alarmen gått.

Dessverre for Liverpool er det dette som nå har skjedd.

Sjansene som forsvant

I de siste 10 kampene i alle turneringer har nemlig Salah tatt 2,3 skudd per 90 minutter, om man ser bort fra straffer. Målfarligheten er i grove trekk halvert.

Av de 23 skuddene kom syv hjemme mot Bournemouth, et lag som har sluppet inn nest flest bortemål i ligaen, og fire mot West Ham. Salah har skudd to ganger eller mindre mot hver av de andre åtte lagene.

Hjemme mot Newcastle var Salahs eneste skudd et straffespark.

En av hans verste kamper var poengdelingen mot Ole Gunnar Solskjærs Manchester United søndag på Old Trafford. Salah hadde ett skudd – et frispark som fløy langt over mål – og mottok ingen pasninger inne i boksen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Mo vet han kan spille bedre, sa Klopp i etterkant.

Men hva er det som har skjedd?

Taktiske grep

Kanskje er det bare en glipp. Alle spillere går gjennom ujevne faser, og spesielt angripere er avhengige av flyt og selvtillit. Det er heller ikke slik at Salah har vært fullstendig håpløs.

Tre mål fra åpent spill på 10 kamper er tross alt brukbart for de fleste angripere.

Samtidig er Salah spilleren Liverpool forventer mest av. Kampprogrammet har nok spilt en rolle: På de 10 kampene har Liverpool møtt Arsenal, United, City og Bayern München.

Men man kan heller ikke utelukke at Klopps taktiske grep har hindret Salah.

TAKTIKK: Kan Klopps taktikk ha hindret Salah? Foto: LEE SMITH / Reuters

Klopp har sagt at Liverpool har prioritert det defensive denne sesongen, et valg som har gått på bekostning av det offensive. Tyskeren har også brukt mye tid på dødballer.

Han har gjort lurt i dette, for mens Liverpool har scoret to mål mindre enn de hadde på denne tiden i fjor, har de sluppet inn 16 mål færre. Stabiliteten og soliditeten har løftet dem inn i tittelkampen.

Men mot lag som forsvarer seg dypt, har Liverpool av og til slitt.

Salah får ikke hjelp

Det har de siste fire ukene vist. Liverpool klarte kun uavgjort mot Leicester og West Ham, som begge la seg bakpå. Bayern spilte forsiktig på Anfield og slapp unna med 0–0.

Også Solskjær valgte å legge sitt skadeskutte lag på egen halvdel, slik at Salah og resten ikke skulle få store rom, og rodde i land 0–0.

At storlag spiller forsiktig mot Liverpool, er et kompliment i seg selv. Men det er mager trøst for Klopp om laget hans ikke klarer å åpne opp velorganiserte forsvar.

– Det er kanskje noe vi trenger å jobbe med, sier venstrebacken Andrew Robertson.

Det hjelper heller ikke at Liverpool er så avhengige av sine spisser. Trioen Salah, Sadio Mané og Roberto Firmino har bidratt til to tredjedeler av ligamålene. På et tidspunkt tidligere i februar hadde de tre scoret lagets siste 14 ligamål.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Spissene skal selvsagt score mest: City har sin toppscorer i Agüero, som har like mange ligamål som Salah (17), pluss vingen Raheem Sterling, som har like mange som Mané (12).

Men City har også seks spillere som har fem ligamål eller mer. Liverpool har kun to.

Om Agüero har en dårlig dag, vet han at midtbanespillerne han score i stedet. Salah & Co vet at de må gjøre jobben selv.

Har ingen tid å miste

Derfor burde kanskje søkelyset rettes mot Liverpools midtbane. Georginio Wijnaldum har to ligamål denne sesongen, mens Naby Keïta, som kostet 600 millioner kroner i sommer, ennå ikke har scoret. Kapteinen Jordan Henderson har ikke funnet nettet siden september 2017.

Xherdan Shaqiri, den lille playmakeren som glitret over jul, har ikke vært involvert i en eneste scoring i år.

PLAYMAKER: Xherdan Shaqiri har ikke fått det helt til å stemme foran mål i år. Foto: DARREN STAPLES / Reuters

Samtidig gir midtbanen laget andre viktige kvaliteter. Det er Salah som er profilen, det er han som får de beste pasningene og som skal bøtte inn mål. Spesielt nå.

City har et greit kampprogram de neste ukene og kaster neppe bort mange poeng. Liverpool kan i tillegg møte Watford uten Firmino, som har en skade og er tvilsom. Én trøst er at Salah scoret fire mål hjemme mot Watford i fjor.

Det var imidlertid i en periode hvor Salah kom til flere sjanser enn nå. Klopp trenger at trenden snur, før den kostet poeng i tittelkampen – altså så kjapt som mulig.

Aller helst i kveld.