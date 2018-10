Salah nådde milepæl i Liverpools målfest

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Røde Stjerne hadde i det hele tatt lite å stille opp med i Liverpool. Til slutt ble serberne sendt hjem med hele 4-0 i sekken fra Anfield.

– De er i mesterligaen for en grunn. De hadde kvalitet på dødballer. Det var kaos i begynnelsen av kampen, men etter 20 minutter kontrollerte vi kampen, vurderer Liverpool-midtstopper Virgil van Dijk, overfor BT Sport.

Jürgen Klopps menn står dermed med seks poeng etter tre kamper, mens Napoli og Paris Saint-Germain, som i kveld spilte 2-2, står med henholdsvis fem og fire poeng.

Det betyr at Liverpool er i føringen etter at gruppespillet er halvspilt.

– Veldig stolt

Ikke nok med det. Mohamed Salahs to nettkjenninger før han ble tatt av banen etter 73 minutter, gjør at han står med smått utrolige 50 mål på 65 kamper i alle turneringer siden overgangen fra Roma sommeren 2017.

Salah sier laget «visste kampen kom til å bli tøff» og at det aller viktigste var tre poeng.

– Men det er flott - jeg er fornøyd med å score mitt 50. mål for Liverpool. Vi vet hvordan vi skal spille med hverandre og vet om hverandres kvaliteter, sier Salah etter kampen, ifølge BBC.

Vakker 1-0-scoring

Men det var en annen Liverpool-spiller som åpnet scoringsballet. I det 20. spilleminutt vant Xherdan Shaqiri igjen ballen inne på bortelagets halvdel. Deretter startet en kontring det luktet svidd av. En kontring Shaqiri selv tok regien på.

Etter hvert spilte han venstreback Andrew Robertson gjennom på venstresiden. Innlegget hans traff Roberto Firmino inne i feltet. Brasilianeren var nådeløs da han først fikk sjansen. Han brukte én berøring for å legge til rette. Noen tideler senere lå ballen kontant bak keeper Milan Borjan.

Salah-dobbel

ENGASJERT: Liverpool-manager Jürgen Klopp nede ved sidelinjen underveis i oppgjøret mot Røde Stjerne. Foto: OLI SCARFF / AFP

Vertene fortsatte å holde trykket, men det skulle gå 25 minutter før hjemmefansen igjen fikk juble for scoring. Georginio Wijnaldum fant Shaqiri, som videre flikket Mohamed Salah alene med keeper. 26-åringen sendte keeper den ene veien, ballen den andre, og plutselig stod det 2-0.

Etter hvilen fortsatte Liverpool i samme spor. Det var ikke antydning til å spare på noe og i det 49. minutt var det Røde Stjernes Filip Stojkovic som hindret Sadio Mané inne i gjestenes 16-meter.

Albuen var såpass klar at dommeren pekte kontant på ellevemetersmerket. Frem steg Salah. Han var om mulig like sikker som dommeren og feide ballen knallhardt i mål.

Ti minutter før slutt fastsatte Mané sluttresultatet til 4-0 og sørget for at Liverpool ligger helt i toppen av mesterligaens gruppe C.

– Napoli og PSG spilte uavgjort, men jeg kan se for meg at det var ganske «livlig». Det er fortsatt spenning. Denne gruppen er tøff for alle. Vi må være klare hver dag og forhåpentligvis er vi kvalifisert (til utslagsrundene) i løpet av de neste to ukene, sier manager Klopp til BT Sport.

Øvrige resultater mesterligaen onsdag:

Gruppe A: Borussia Dortmund - Atlético Madrid 4-0, Brugge - Monaco 1-1.

Gruppe B: Barcelona - Inter 2-0, PSV - Tottenham 2-2.

Gruppe D: Galatasaray - Schalke 0-0, Lokomotiv Moskva - Porto 1-3.