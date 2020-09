Salah herja i ellevilt målshow i serieopninga: – Ein episk fotballkamp

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Wow, for ein fotballkamp, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Leeds var tilbake i Premier League for første gang på 16 år. Og gjensynet med den engelske toppdivisjonen blei ein storslagen og minneverdig målfest på Anfield i Liverpool.

Leeds kom tilbake og utlikna tre gongar, men måtte til slutt gje tapt for Mohamed Salah som sette inn 4-3-scoringa på straffe to minutt før slutt.

Det var ein kamp med historisk sus. Og med to lag som ville angripe, og som pøste på frå start, blei oppgjeret underhaldning i verdsklasse.

– Det er skuffande at fansen ikkje fekk vere her, for begge lag leverte. Eg kan ikke sjå for meg korleis det ville vore med fans i ein slik kamp, sa Klopp og smilte som vanleg breidt.

– Ikkje mogeleg å redde

Og fremst, størst og best på den store scena var nok ein gang Mohamed Salah med sine tre mål. Liverpools superangripar var ustoppeleg i sesongens første seriekamp.

Etter 33 minutt viste han nok ein gang klasse. Frå skrått hald innanfor 16-meteren banka han inn 3-2-målet på halv volley.

Ballen fauk som ein prosjektil opp i krysset. Egyptaren berre held fram med å herje for Liverpool slik han har gjort dei to føregåande sesongane.

– Han berre murar den opp i krysset. Hadde det ikkje vore nett hadde ballen gått igjennom tribunen, sa Brede Hangeland, tidlegare landslagsspelar og TV2s fotballekspert.

– Han får stå veldig aleine, men eit sånt treff er ikkje mogleg å redde, sa kollega og tidlegare landslagskeeper Erik Thorstvedt.

HERJA: Mohamed Salah scora tre mål i serieopninga for Liverpool mot Leeds. Foto: Shaun Botterill / Reuters

Svarte

Liverpool var det beste laget frå start. Jürgens Klopp elevar gjekk ut i høgt tempo og gav Leeds trøbbel. Angrepstrioen Mohamed Salah, Sadio Mané og Roberto Firmino var som vanleg lekne, aktive og rørlege på topp.

Og tre minutt ut i comebacket var Leeds i trøbbel. Salah fyrte av eit skot innanfor 16-meteren som hadde retning krysset. Men ballen stoppa i handa til Leeds-midtstoppar Robin Koch. Dommar Michael Oliver hadde ikkje noko anna val enn å peike på straffemerket.

Salah var nådelaus frå straffemerket og banka ballen midt i mål, medan keeper Illan Meslier sprella i hjørnet.

Men Leeds svarte på imponerande vis etter 11 minutt. Scoringa var eit praktmål av Jack Harrison. 23-åringen fekk kontroll på ei flott og presis langpasning. Deretter snurra han rundt med Liverpool-back Trent Alexander-Arnold før han sette avslutninga i hjørnet.

HEFTIG: Leeds-manager Marcelo Bielsa mana Leeds framover på bana på Anfield. Foto: Phil Noble / AP

Svikta i markeringa

Det var eit mål som Leeds-fansen hadde venta på i 16 år. Klubben har vore i den mørke dal og heilt nede på nivå tre i det engelske divisjonssystemet.

Men den eksentriske og ufatteleg populære Marcelo Bielsa har redda klubben og ført Leeds tilbake i det beste og gode selskapet.

Bielsa veik ikkje frå prinsippa om offensiv og intensiv fotball også på Anfiled, men svikta i beskjedane om markering.

Liverpool har ein kjempe ved namn Virgil van Dijk og han må passast på ved hjørnespark. Etter 19 minutt stanga nederlendaren inn 2-1. Leeds svikta fatalt på markeringa av midtstopparen. Van Dijk fekk difor gå opp uforstyrra og nikke inn hjørnesparket frå venstrebacken Andy Robertson.

Fryktlause

IMPONERTE: Patrick Bamford jublar etter å ha scora på Anfield. Her saman med lagkamerat Pablo Hernandez Foto: Phil Noble / AP

Like etter hadde Leeds ein kjempesjanse, men angriparen Patrick Bamford lukkast ikkje i forsøket på å runde Liverpool-keeper Alisson.

Men så snappa Bamford ballen etter ein tabbe av van Dijk. Spissen trilla ballen forbi Alisson i Liverpool-buret, og det stod 2-2 etter ein forrykande halvtime i Liverpool.

Så kom klassescoringa til Mohamed Salah. Og hadde publikum fått innpass på Anfield hadde spelarane gått til pause til trampeklapp.

– Ein fantastisk omgang. Eg er sjokkert. Det er sjeldan du blir treft på denne måten, men det var utelukkande positivt og gøy, sa Erik Thorstvedt i pausen.

– Det har så langt vore ein episk fotballkamp, sa TV2-kommentator Petter Myhre.

– Deilig fotballkamp

Andre omgang blei ikkje like heftig, men Leeds heldt fram med sin fryktlause tilnærming til spelet fotball. Og etter 66 minutt kom utlikninga nok ein gang. Mateusz Klich tok ned ballen og klinka den forbi Alisson.

12 minutt før slutt trudde Virgil van Dijk han hadde gjeve Liverpool 4-3, men dommar Michael Oliver blåste for ein dytt i feltet til Jurgen Klopps store frustrasjon langs sidelinja.

Men fem minutt før slutt blei Fabinho felt etter ein corner, og Michael OIiver peikte nok ein gang på straffemerket. Og nok ein gang var Salah sikker frå elleve meter og sikra Liverpool sesongens første tre poeng.

– For ein deilig fotballkamp, sa Brede Hangeland då målfesten var over i nord-England.