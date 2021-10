Salah avgjerande i ellevilt oppgjer

City-målfest

Manchester City vant meget komfortabelt 5-1 over Club Brugge i mesterligaen tirsdag kveld. João Cancelo, Riyad Mahrez (straffe), Kyle Walker og Cole Palmer scoret for City, før Hans Vanaken satte inn et trøstemål for hjemmelaget.

Det var for øvrig Vanankens tredje mål på like mange kamper i mesterligaen denne sesongen.

Men like etterpå satte Riyad Mahrez inn nok et mål for Manchester City, som dermed er tilbake på vinnersporet etter tapet mot Paris St. Germain i forrige runde.