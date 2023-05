Salah «helt knust» etter at Manchester United sikret Mesterligaplass: – Vi har sviktet

Manchester United trengte ett poeng for å sikre seg en plass i Mesterligaen neste sesong, én runde før slutt av Premier League-sesongen.

Det klarte de med bravur hjemme mot Chelsea med en 4-1-seier, noe som også gjør at erkerival Liverpool ikke kommer seg til Mesterligaen.

– Vi vet at det betyr mye for fansen. For oss handler det om nå målene våre, sier Bruno Fernandes til Sky Sports.

– Målet for denne sesongen var helt klart å komme dit. Med måten vi startet, så var det trolig ingen som forventet det, sier United-manager Erik ten Hag til Viaplay.

I Liverpool tok stjernespiller Mohamed Salah til Twitter like etter kampslutt.

– Jeg er helt knust. Det er absolutt ingen unnskyldning for dette. Vi hadde alt vi trengte for å kvalifisere oss til Mesterligaen neste sesong og vi mislyktes. Vi er Liverpool og å kvalifisere seg til Mesterligaen er et minstekrav. Jeg beklager, men det er for tidlig med et oppløftende eller optimistisk innlegg. Vi har sviktet dere og oss selv, skriver Salah.

For Chelsea har sesongen vært en enda større fiasko. De står med kun 43 poeng på 37 kamper og er nede på en tolvteplass.

– Det er rett og slett helt sjanseløst. Det er helt grusomt, hele veien. Absolutt alt. Det er personlige feil. Det er sløvhet. De henger ikke sammen som et lag. De ser ikke ut som et måneskinn. Rett og slett helt forferdelig, sier Viaplays fotballekspert Pål André Helland.