Saken mot Riise er henlagt

Straffesaken mot John Arne Riise er henlagt. Det melder Dagbladet. Bakgrunnen for konflikten var at det på vel tre måneder i 2016 og 2017 ble tatt ut 483.000 kroner fra en felles konto Riise og ekskona Maria Elvegård hadde tilgang til. Riise ble politianmeldt av sin tidligere kone. Statsadvokaten i Møre og Romsdal har nå henlagt saken. Det begrunnes med at intet straffbart forhold er funnet bevist.