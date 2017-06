Sagosens EM-løfte: – Nå skal vi stå helt øverst

NORGE-LITAUEN 30-20 (15-10)

– I en sånn kulisse er vi for gode til å tape mot Litauen.

Sander Sagosen sier det som det er. Selvfølgelig skulle Norge slå Litauen, og det gjorde de til gagns. 30-20 ble det og EM-billetten er i boks, som forventet.

21-åringen sier det også som det er når han snakker om målet for EM-sluttspillet i Kroatia 12.-28. januar neste år.

– Vi har prøvd å stå nest øverst, nå skal vi stå helt øverst. Det er det vi jobber for. Det er det som er gøy – å vinne, sier trønderen til NRK.

Sølv ga mersmak

Sagosen snakker om VM-sølvet fra januar, da det ble finaletap mot Frankrike for de norske håndballgutta.

– Det er klart det er gull vi drømmer om i EM, fastslår han.

Sagosen scoret fem mål mot Litauen. Men den største matchvinneren var keeper Torbjørn Bergerud. Han demper heller ikke forventningene.

– Vi vil gjerne ha medalje igjen, det ga mersmak å ta sølv. Vi vet vi er gode nok til det, sier han til NRK.

Landslagssjef Christian Berge vil ikke skyve forventningene til himmels, men prøver ikke å late som Norge er dårligere enn de faktisk er.

BYGGER STORLAG: Christian Berge har løftet de norske håndballherrene til nye høyder. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Vil på podiet

– Jeg ønsker meg å stå på et podium, og det skal vi jobbe steinhardt for. Det er mulig for dette laget, konstaterer Berge, før den lille advarselen kommer:

– Det er en marginal idrett, og vi vet de er mange andre gode lag også.

Berge sier han var rimelig trygg på seier mot Litauen, er fornøyd med gjennomføringen og at Norge som forventet er i EM.

– Vi må i mesterskap. Skal vi bli topplaget vi snakker om, må vi være i mesterskap og finne stabiliteten så vi ikke har for lavt bunnivå, påpeker han.

Skal bli ordentlig bra

Landslagssjefen tror ikke det blir vanskelig å håndtere forventningene fra omgivelsene. De overgår uansett ikke de interne forventningene.

– Vi setter forventninger til oss selv i hver eneste match og hver eneste situasjon, og så skal vi bli et ordentlig bra lag til slutt, sier Christian Berge.

Vel vitende om at de er et temmelig bra lag allerede.