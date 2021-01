– Det er vondt i magen og det er vondt i hjertet nå, forteller Sagosen til TV3.

Norge hadde ikke slått europamester Spania siden 1997. Og helt fra start så man at det spanske spillet skulle by på problemer også i kvartfinalen i VM.

– Det er ikke bra nok. Vi skal være bedre enn dette og har høyere målsetting enn en kvartfinale, sier Christian Berge til TV3 etter seksmålstapet.

Da Norge lå under med fire etter drøye 17 minutter gikk det fra vondt til verre. Sander Sagosen steg til værs og banket inn sitt tredje og Norges åttende, men smalt rett i bakken.

Han kom seg på beina, men tok likevel en tur ut på benken. Etter en timeout kom han på igjen, og scoret, men kroppsspråket viste tydelig at han ikke hadde det godt. 25-åringen haltet ut av banen, og videre inn i garderoben sammen med lege Thomas Torgalsen

– Jeg vet ikke hva det er. Om det er et slag, en rift eller en strekk. Det kjennes ut som det er en tennisball der inne, som om det går en kniv igjennom magen. Det går greit å jogge, men når det kommer litt trykk på det, så hugger det til, forklarer Sagosen til TV3.

TUNG DAG: Sander Sagosen prøvde så vidt å spille, men var sjanseløs med smerter i mageområdet. Foto: NTB

– Det er en muskelskade over bekkenet. Den gjør det vondt å skyte, blant annet, sa fysioterapeut Harald Markusen til NTB.

– Mindre å spille på

Det norske håndballherrene hang ikke sammen hverken fremover eller bakover i den første omgangen. Spania scoret hele 21 ganger, mot Norges 15.

– De gjør akkurat som de vil, og får det akkurat som de vil. De leker med forsvaret vårt, uttalte NRK-ekspert Håvard Tvedten.

– Vi sliter vanvittig med strekspilleren, som sliter oss i stykker, erkjenner Berge til TV3.

Sagosen var ute på banen igjen i pausen, for å teste kroppen. Men med unntak av ett angrep, så ble han sittende på benken.

– Det er den verste følelsen i verden. Jeg vil stå der med gutta, stå der i krigen, sier Sagosen til TV3.

– Å ha en mann mindre til å trekke lasset koster når man møter et lag som Spania, mener Gøran Johannessen.

– Jeg tror hovedgrunnen er at Sander må ut med skade. Det hjelper mye å rotere på spillerne. Vi klarer det nesten og er bare tre bak, så det er veldig synd å miste Sander rett og slett, forteller Christian O'Sullivan til TV3.

GIKK IKKE: Gøran Johannessen ga alt, men det var ikke nok mot Spania. Foto: Petr David Josek / AP

Nærmet seg

Men Norge forsøkte seg tappert på en opphenting. På de seks første minuttene scoret laget tre ganger, mens Spania ikke fikk noen baller forbi Torbjørn Bergerud.

– Vi fikk ryddet opp i andre omgang og kjemper oss inn, så begynner vi bomme på altfor mange sjanser. Det er ikke noe som er uprøvd i dag føler jeg. Jeg er så klart skuffa, sier Berge til TV3.

Som tidligere i mesterskapet, brant Norge flere store sjanser. De satt bare 49 prosent av skuddene sine, og fra ni meter gikk bare tre av 17 inn. Da kom de seg heller ikke inn igjen i kampen, Den spanske målvakten Rodrigo Corrales stod dessuten som en vegg, og ble fortjent kåret til kampens beste spiller.

Spania er klare for semifinale. Der møter de Danmark, som gikk videre etter et utrolig drama mot vertsnasjonen Egypt. Også Sverige og Frankrike er klare for VM-semi.