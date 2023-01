Sander Sagosen stod nemleg bak sytten av Noregs 39 mål. Han scora seks og leverte elleve målgivande pasningar, og han hadde berre ein teknisk feil på totalt 37 minutt og 15 sekund spelt.

Ein «ellevill» statistikk skildrar NRKs kommentator Patrick Rowlands det, og ekspert Håvard Tvedten er tilfreds med oppvisninga.

– Det er deileg å sjå at han er i form, og han gjer det på ein roleg måte. Det ser veldig behageleg ut og bra, seier NRKs ekspert Håvard Tvedten.

– Emosjonelt

Sagosen toppar dermed lista over spelarane med mest målpoeng til no i dette VM-et.

Nærast Sagosen er Mathias Gidsel, som leverte 15 målpoeng for Danmark i sin opningskamp, med ni mål og seks målgivande.

BANAS BESTE: Sagosen blei utan tvil kåra til banas beste etter prestasjonen mot Nord-Makedonia. Foto: Piotr Hawalej / AP

Sjølv meiner trønderen at ein verkeleg kunne sjå kor glad han var for å vere tilbake.

– Det har vore mange harde treningsøkter og ei berg-og-dalbane for å kome hit. Då eg høyrde nasjonalsongen og såg opp mot tribunen, og tenkte på alle dei timane og alle menneska som har stått bak for at eg skulle bli frisk ... Det blei emosjonelt, fortel Sagosen til NRK.

Lagkamerat Gøran Johannessen er tom for ord overfor kameraten sin.

– Det meste er sagt om han. Han er ein verdsklasse-spelar, og har alltid vore det så lenge han har spelt med oss.

– Kor viktig er han for laget?

– Han er livssviktig for oss. Han tek mykje ansvar og viser veg. No la han lista, og då er det berre opp til oss å nå hans nivå, seier Johannessen til NRK.

MED RYGGEN TIL: Denne backhand-scoringa av Sander Sagosen roste NRKs ekspertar opp i skyene. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Ueinig med ekspert

NRKs ekspert Håvard Tvedten meiner at statistikken viser at Sagosen nærast er for sentral for det norske laget.

– Det er slik det pleier å vere, men eg hadde eigentleg håpt at det var fleire som tok det ansvaret, eg då, seier Tvedten.

Det får dei norske spelarane til å stille seg på bakbeina.

– Eg er ikkje einig, eg tykkjer fleire tek mykje ansvar. Sjølv om ikkje alle har like mykje mål og målpoeng, betyr det ikkje at andre ikkje tek ansvar på ein annan måte, seier Johannessen.

STUSSAR PÅ UTSEGN: Gøran Johannessen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Han trekk mellom anna fram Magnus Abelvik Rød, som scora like mange mål som Sagosen.

– Han gjer ein verkeleg flott kamp, så det er mange som fortener honnør, seier han vidare.

Sagosen tykkjer heller ikkje det blir rett å seie at han er for sentral hjå det norske laget.

– Det er mange som har ein god dag på jobben. Vi brenn kanskje fire 100 prosent-sjansar, men det er mange gode spelarar som gjer det enkelt for meg å ta dei riktige vala, seier han til NRK.

Jamn start

Noreg var favorittar mot Nord-Makedonia, som aldri har teke seg vidare frå gruppespelet i eit VM før. Sjølv har Noreg mål om å ta seg vidare frå kvartfinalen, då dei ikkje har komme lenger enn dit i dei siste tre meisterskapa.

Sander Sagosen sende Noreg opp i leiinga frå start med to mål på rappen. Likevel sleit Noreg å få ordentleg fart på sakene det første kvarteret, og Nord-Makedonia henta opp leiinga.

Etter grep frå trenar Jonas Wille, som elles fekk debuten i VM som hovudtrenar i denne kampen, klarte Noreg å ta over styringa, og gjekk til pause med ein komfortabel sjumålsleiing.

Assistenttrenar Martin Boquist var greitt fornøgd med omgangen.

– Det var fin intensitet og kompakt forsvarsspel, men vi hadde litt problem med linjespelarane, fortel han til NRK.

Noreg blei rett og slett tatt litt på senga med taktikken frå det nordmakedonske laget.

– Dei stilte opp med eit fem-ein-spel, og det har dei ikkje gjort i tidlegare kampar. Etter litt justering ordna vi det, fortel han vidare.