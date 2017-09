Sagosen overrasket PSG-treneren: – Han kan bli en verdensstjerne

– Vi er overrasket over at alt har gått så fort. Det er ikke lett å tilpasse seg en ny liga. At det har gått så raskt, viser at han har svært gode håndballkvaliteter, sier assistenttrener i PSG, Staffan Olsson.

Sagosen gikk fra danske Aalborg til kanskje verdens beste håndballag Paris Saint-Germain i sommer.

Nordmannen har hittil scoret 12 mål i ligaens to første kamper, samt 11 mål i løpet av to Champions League-oppgjør.

I tillegg ble landslagsspilleren kåret til banens beste i sin første tellende kamp. Da er det ikke så rart at Olsson er strålende fornøyd med sin nye spiller.

– Han er svært profesjonell og fant seg raskt til rette i laget. Sagosen har vært en veldig god signering for oss, forteller han.

Sander Sagosen har fått en svært god start på sesongen i PSG. Foto: FOCKE STRANGMANN / Epa

– På et høyt nivå

Sander Sagosen spiller på lag med noen av verdens beste spillere i sin nye klubb. Nikola Karabatic og Mikkel Hansen har begge blitt kåret til verdens beste håndballspillere flere ganger.

Olsson mener nordmannen allerede er på nivå med sine meritterte lagkamerater.

– Han har ikke den samme erfaringen, men han har fått mye ansvar både i Aalborg og på det norske landslaget. Det er i forsvaret han må forbedre seg mest. Han er imidlertid bare 22 år, så han har fremtiden foran seg.

– Han er allerede på et veldig høyt nivå, og har alle forutsetninger for å bli en verdensstjerne, sier treneren.

– Jeg vil bli best

Og Sagosen stortrives i sin nye klubb. Innledningen av sesongen har vært ekstremt lærerik for 22-åringen.

– Jeg synes jeg begynner å komme på nivået selv. Jeg lærer mye nytt, de har mye erfaring som jeg kan dra nytte av i min karriere. Det er alltid gøy å konkurrere med spillere som er på topp, forteller han.

– Når du spiller på dette nivået utvikler du deg hver dag på trening. Det smeller rundt deg hele tiden og du må alltid være på.

– Når blir du verdens beste håndballspiller?

– Jeg jobber knallhardt og angriper hele tiden for å vinne kampene jeg spiller. Så får det bli opp til andre å bedømme hvem som skal vinne den prisen. Jeg har sagt hele tiden at jeg vil bli best, understreker Sagosen.

Karabatić mener Sagosen har funnet seg svært godt til rette på laget. Foto: Ina Fassbender / AFP

– Passer godt i laget

Verdens beste håndballspiller, Nikola Karabatic, hyller sin nye lagkamerat.

– Han er en svært god spiller og passer godt inn i laget. Vi er glade for at han er med oss. Han er en flott fyr og en god lagkamerat.

Håndballprofilen trekker frem Sagosens allsidighet som spiller.

– Han kan gjøre alt. Han kan skyte, han er god på pasninger og spiller godt i forsvar, sier PSG-spilleren.

