Sagosen opnar opp om VM-nedturen – meiner Noreg bukka under for presset

Brann sa nei til kunstgress

Det blir ikke lagt kunstgress på Brann Stadion. Under tirsdagens ekstraordinære årsmøte endte avstemningen med 130-107 mot styrets forslag.



Det skjedde etter flere timers intens debatt der Brann-ledelsen argumenterte for at kunstgress må til for å bøte på dårlige treningsforhold. Mange tok ordet for å argumentere mot kunstgress, og det ble snakket om alt fra klubbens sjel og tradisjoner til hensynet til miljøet.



Både styret, administrasjonen og den sportslige ledelsen i klubben ønsket kunstgress.