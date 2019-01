Sagosen om Danmark-stjernen: – Vi skal gi ham juling

Torsdag kveld er det duket for VMs største stjerneduell så langt når Sander Sagosen og klubbkamerat Mikkel Hansen møtes på hver sin side av banen.

Å stoppe Hansens mange utrolige skudd, blir en av Norges viktigste oppgaver.

STJERNE: Sander Sagosen ble nylig kåret til verdens beste, foran blant annet Mikkel Hansen:–Vi er veldig forskjellige som spillertyper. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Jeg elsker å spille mot de beste, og han er en av dem. Mikkel har vært ekstremt god i høst, men vi skal nok ha noen triks for å stoppe ham. Vi skal frem på ham, søke kroppskontakt og gi ham juling, slår Sagosen fast.

Både Norge og Danmark har gått enkelt gjennom gruppespillet til nå. Som Sagosen, har Hansen fått hvile i flere kamper, men han står likevel med 21 scoringer.

– Det er ikke alt man kan gjøre for å stoppe Mikkel rett og slett, men vi skal forsøke å gjøre skuddene hans litt dårligere, forteller forsvarsbauta Christian O'Sullivan.

– Ordner maling til ham

– Vi må frem så vi ikke blir skutt ned, sier landslagssjef Christian Berge, og legger til at kampplanen er å stå så bra bakover at de kan kontre seg til seier.

Danskene er minst like opptatt av å stoppe Sagosen som Norge er av å forhindre målfest fra mannen med pannebåndet. De vet også godt at nordmannen er han som så ofte har servert Hansen når de har storspilt i den franske storklubben denne sesongen. Dessuten er Sagosen en bedre duellspiller.

– Han er ekstremt dyktig til å slippe ballen. Normalt sett vil man at begge skal gjøre det bra, men jeg foretrekker jo at han spiller mindre godt nå, sier Hansen og flirer.

BØTTER INN: Mikkel Hansen har så langt scoret fjerde flest mål av alle i VM–selv om han har sittet mye på benken mot svakere motstand. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

– Jeg ordner maling til ham, så står han og maler. Det sånn det funker. Nei da, men han har et skudd som er bedre enn mitt, så jeg skaper plass så han får skutt i mål, svarer Sagosen på spørsmål om det er han som gjør Hansen til en kunstner.

Hemmelig humor

For selv om alt vennskap legges til side når Norge og Danmark går ut på parketten foran 15.000 tilskuere i Boxen torsdag kveld, er det ikke noen tvil om de to har et godt forhold.

– Det blir jo en del humor, men den får bli mellom oss. Det er ikke alt som trenger å se dagens lys, sier Sagosen og ler.

– Vi er så mye sammen at det ville jo være kjedelig hvis vi bare sitter og kikker i veggen. Vi har det gøy, men humoren får vi holde for oss selv, forteller Hansen.

– Er det noe som kan psyke deg ut mot Norge?

– Ha-ha. Nei, det tror jeg ikke.

Hør Danmark – Norge på NRK Sport og nrk.no klokken 20.15 torsdag.