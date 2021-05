Sagosen mista det i møte med gamleklubben

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Det gjekk ei kule varmt da Sagosen skjønte at laget hans Kiel ikkje kom til å bli ein del av «Final Four» – som er dei fire laga som går vidare frå kvartfinalane i meisterligaen.

På stillinga 32–26 til PSG fekk Sagosen sin andre to-minuttar. Demonstrativt begynte han å gestikulere mot dommaren og sarkastisk vise tommel opp. Resultatet blei enda ein to-minuttar, og med sin tredje utvising blei det raudt kort og ein pinleg exit for Sagosen i meisterligaen.

Det var tydeleg at Sagosen var frustrert før denne situasjonen, for like før reiv han ned ein motspelar der han sjølv var i angrep.

God kamp elles

Sagosen forlét PSG for om lag eitt år sidan, og dette var det første møtet med gamleklubben, sidan han var ute med sjukdom i det første oppgjeret.

På heimebane vann Kiel 31–29 i det første kvartfinalemøtet i meisterligaen, og Harald Reinkind skåra ti av måla.

Returoppgjeret var prega av strålande angrepsspel og målvaktene var bortimot sjanselause. Trass i at Sagosen mista hovudet leverte han ein god kamp elles, med sine sju mål. Reinkind noterte seg for fire mål.