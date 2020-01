Sagosen herjet i åpningskampen

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Det var et fullsatt Trondheim Spektrum som så Norge banke Bosnia-Hercegovina 32-26 i sin åpningskamp på EM. Norge er i en tøff gruppe sammen med Frankrike og Portugal, hvor to lag går videre fra gruppen. Før kampen hadde Portugal tatt en sensasjonell 28-25 seier over Frankrike, så to poeng mot Bosnia var veldig viktig for videre avansement.

– Skal ikke kalle ham Gud enda

Sander Sagosen briljerte for Norge i hele kampen og ble kalt "Kongen av Trondheim" av NRKs kommentatorer, det var lagkamerat Magnus Abelvik Rød enig i.

– Det er en fin beskrivelse det. Jeg skal ikke kalle han Gud enda, han får holde seg med konge enn så lenge, sa Rød til NRK.

Selv var hovedpersonen mer ydmyk.

– Det var en bra kveld, men vi har bare en konge her i landet. Han skal få lov å være konge så skal jeg prøve å gjøre det jeg kan på håndballbanen.

Landslagssjef Christian Berge var ikke overrasket over nivået Sagosen leverte på.

– Jeg sa det før kampen at han kom til å være i det humøret her, og det var han. Du så det glitret i øynene hans og han var virkelig klar for oppgaven.

– De spiller en fantastisk kamp

NRKs håndballekspert Håvard Tvedten var veldig imponert over det Norge leverte på hjemmebane.

– De leverer egentlig over forventet, jeg hadde sett for meg at de skulle være mer nervøse og preget over det presset som er å spille på hjemmebane. Men de mestrer det og gjør en fantastisk kamp.

Berge mener starten var avgjørende for den gode prestasjonen.

– Vi får kontroll tidlig, det hjelper oss finne roen og tryggheten. Alt i alt fornøyd med åpningen, men vi kan bedre, forteller landslagssjefen.

39-åring satt press på Norge

Det var Bosnia som startet best og ledet 2-0 etter de første fem minuttene, gjennom to scoringer av den 39 år gamle veteranen Nikola Prce. Norge innhentet Bosnia og tok over ledelsen, men Prce fortsatte å score og stod med fem scoringer på like mange forsøk etter 13 minutter.

Det var mange tøffe dueller i kampen, og det ble delt ut fire tominuttere i den første halvdelen av førsteomgang. På stillingen 9-9 gjorde landslagstreneren et keeperbytte og satt innpå Kristian Sæverås.

TOK KONTROLL: Norge tok kontroll utover i førsteomgang. Her feirer Magnus Abelvik Rød etter scoring. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Det så ut til å hjelpe for utover i omgangen fikk Norge satt et bedre forsvarsspill, det ble flere redninger og det førte til gode kontringsmuligheter. Norge fikk utnyttet flere av de mulighetene som gjorde at Norge tok en ny ledelse og holdt Bosnia på avstand. Sander Sagosen syv scoringer i førsteomgang hjalp Norge til en 17-12 ledelse inn til pause.

Sagosen herjet i hjembyen

Sagosen stod bak 11 av Norges 17 mål i førsteomgang, og i andreomgang fortsatte han der han slapp. 24-åringen banket inn omgangens første med et hardt skudd oppe i venstre kryss.

Norge var aldri truet i andreomgang og bare økte ledelsen utover i kampen. Halvveis ut i andreomgang ledet Norge med åtte mål. Det gjorde at landslagssjef Christian Berge fikk muligheten til å la flere spillere få prøve seg, og samtidig gi nøkkelspillere hvile.

Norge vant kampen 32-26 og Sagosen ble Norges toppscorer med 12 fulltreffere.

– Han scorer 12 mål på 14 skudd og har fire assist, tallene sier sitt. Han er på hjemmebane og det betyr masse for ham, og for publikum, sier Tvedten.

Også målvakt Sæverås er full av beundring.

– Han er det nesten umulig å stoppe. Han er bare helt verdensklasse.

Norges neste kamp er mot Frankrike søndag klokken 18.15.