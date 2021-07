Forbannet etter absurd norsk scoring: – Jeg har mye på hjertet, men tør ikke å si noe

Fem minutter før slutt ledet Norge med fem mål da strekspiller Bjarte Myrhol satte ballen i kassa, og en tremålsledelse holdt seg til siste slutt. Norge vant med stillinga 27–24.

– Vi spilte med høye skuldre og slipper oss ikke ordentlig løs. Vi har en del skuddbom og samhandlingsmessig er vi ikke på toppnivå, men vi får si oss fornøyd med to poeng, er trener Christian Berge sin oppsummering av kampen.

I andre omgang var det én spesiell situasjon som satte fyr i den brasilianske leiren.

Takker dommer for mål

Norge rullet opp et angrep, før kampens store spiller, Sander Sagosen, gikk for skuddmuligheten.

Han traff dommeren ved siden av mål, som idet ballen kom mot han, tok steget inn på banen. Det satte tydeligvis dommeren ut av spill, for det så ikke ut som han fikk med seg at ballen spratt inn igjen i klypene til Kristian Bjørnsen, som deretter satte den i nettmaskene.

SPESIELT: Bjørnsen fikk sette ballen i mål etter den underlige situasjonen. Foto: GONZALO FUENTES / Reuters

– Det var en fin assist fra dommeren, jeg glemte å takke ham for den. Han står på banen, og da teller han som en stolpe, sier Kristian Bjørnsen til NRK.

I motsetning til Bjørnsen, så var det ikke en like blid Brasils keeper Leonardo Terçariol som møtte pressen etter kampen.

– Haha, jeg har mye på hjertet om den situasjonen. Men det beste er at jeg ikke sier det, sier Terçariol til NRK.

– Ble du sint?

– Ja. Sånn er spillet. Noen ganger har du flaks, andre ganger ikke.

– Har du opplevd noe sånt før?

– Nei, avslutter han.

Spillet fortsatte

NRKs eksperter reagerer på håndteringen av situasjonen.

– Der skal jo dommeren gi Brasil ballen. Det er ikke noe tvil om. Den spretter inn igjen, for en merkelig dømming. Du må kjenne at ballen treffer deg da, sa NRKs kommentator Patrick Rowlands i NRKs radiostudio.

En slik situasjon har heller ikke ekspert Tvedten vært borti.

EKSPERT: Håvard Tvedten. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det har jeg aldri opplevd før. Den spretter til Bjørnsen som setter den i mål, sier Håvard Tvedten.

Krisestart

Norge skrev et nytt paragraf i håndballhistorien da åpningskampen i årets sommer-OL ble blåst i gang. Det er ikke siden 1972 at de norske håndballgutta har spilt det prestisjefulle mesterskapet.

Brasil stod på motsatt banehalvdel, og på papiret så det ut til at det skulle være en forholdsvis enkel motstand.

– En og en er de gode spillere. Spørsmålet er om de er organisert nok til å spille som et lag, sa ekspert Tvedten før kampen.

Den tidligere håndballspilleren var likevel klar på at Norge måtte være på alerten for å slå det brasilianske laget. Og han hadde rett.

Norge fikk en fryktelig start på første omgang. Om det var nerver eller den tidlige kampstarten, er uvisst. Kampen startet nemlig klokken 09 japansk tid, og det er et kamptidspunkt få er vant til.

Etter bare minutter ledet Brasil med tre mål, og håndballherrene slet med å hente opp ledelsen. Sander Sagosen fikk muligheten til å rette på stillinga fra straffemerket, men styrte ballen i krysstanga.

BOM: Sander Sagosen feilet i å sette ballen i mål fra straffe. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Christian Berge ga streng beskjed i time out:

– Det er et halvtempo her og et halvtempo der. Jeg vil ha mer, sa han.

De norske herrene hentet seg inn, men måtte likevel gå til pause med 13-12-ledelse til Brasil.

– Jeg syns at vi begynner å ligne på oss selv i siste halvdel av første omgang. Det er en åpningskamp i OL og det vet vi kan bli litt rotete. Det tar tid før ting setter seg. Forsvaret er OK, men vi har mer å gå på i ankomstfasen, sa assistenttrener Børge Lund til Discovery i pausen.