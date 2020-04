– Det er ganske vilt. Det er jo helt sjukt at man i én sesong skal spille to «Final Four» (mesterligasluttspill) hvis man går langt i Champions League, og hjemlig serie, hjemlig cup, et OL, et VM. Det henger ikke på greip, det høres veldig, veldig mye ut, sier Sagosen til NRK.

Den norske håndballstjernen starter i utgangspunktet på en ny klubbsesong til høsten. Han kan med andre ord spille alt han ramser opp i setningen ovenfor på under ett kalenderår...

– Det er håpløst. Nå kom vi nettopp fra et EM hvor spillere og ledere kritiserte programmet med tanke på belastning. Men det virker ikke som de er lydhøre, sier landslagssjef Christian Berge til NRK.

Han er like oppgitt som Sagosen og reagerer som sin egen superstjerne på at kamper fra denne sesongen skyves over i den neste.

– Det er nesten umenneskelig. Jeg hadde forventet at de avlyste «Final Four» og startet opp på nytt i en sesong som var gjennomførbar.

SUKSESSTRENER: Landslagssjef Christian Berge, her under EM i januar i år. Foto: Vidar Ruud

– Virker som de hiver ut datoer

For Det europeiske håndballforbundet (EHF) besluttet torsdag at sluttspillet i Mesterligaen kalt «Final Four» – der fire lag møtes to dager for å gjøre opp om det gjeveste klubbtroféet i Europa – skal flyttes igjen. Det skulle i utgangspunktet vært ferdigspilt nå i mai.

Så ble det på grunn av koronakrisen flyttet til august. Og nå desember. Det er blant annet bare noen få uker før VM begynner i Egypt i januar.

Også to cuprunder må også gjennomføres før finalespillet.

– Er det realistisk å få gjennomført dette?

– Ikke uten skader, ikke uten konsekvenser for spillerne. Det kommer til å få konsekvenser. Det er klart det er trist. Det virker som om de bare hiver ut datoer. I stedet for å avslutte ting så skal man bare flytte på alt sammen. Problemet bare forflytter seg, sier Sagosen.

For landslagssjef Berge kan det være snakk om flere spillere enn Sagosen som får en knalltøff belastning inn mot mesterskapet. Han sukker igjen.

– Det er over grensen nå.

Svarer på kritikken

Torsdag kveld svarte EHF på den norske duoens kritikk. I en e-post til NRK skriver kommunikasjonssjef Thomas Schöneich at de alltid setter pris på spillere og treneres tilbakemeldinger.

Han mener imidlertid at det fra Europahåndballens standpunkt, som han hevder fikk støtte fra klubbrepresentanter under et møte forrige uke, var vilje til å fullføre mesterligaen i løpet av 2020.

– Med tanke på kampprogrammet, i lys av Covid-19-pandemien, er det for tidlig å snakke om hvordan kalenderen for 2020/2021-sesongen blir som helhet. Til tross for dette, vil EHF være opptatt av å skape et best mulig opplegg for alle spillere, skriver han.

STJERNE OGSÅ PÅ KLUBBLAGET: Sander Sagosen, her skadet under en Mesterliga-kamp for Paris Saint-Germain. Foto: Geir Olsen / Geir Olsen

– Ødelegger produktet

Sagosen er imidlertid klar på at noe må vike denne sesongen. Han har forståelse for at «Final Four» er viktig for EHF, fordi det er det han kaller en «pengemaskin». Derfor forstår han at det internasjonale forbundet vil at det skal gjennomføres.

Han legger til at det likevel ikke går an å flytte på datoer her og der, og at det er begrenset hvor mye spillerne kan spille innenfor et visst tidsperspektiv. Derfor er det for ham naturlig at nettopp den største klubbturneringen og sluttspillet i desember kuttes ut.

Det nasjonale og internasjonale programmet i håndball – og belastningen det gir for toppspillerne – har vært kraftig debattert av spillere før. Sagosen mener at belastningen «topper seg hvert år».

– Vi har gjort opprop i en periode og prøvd å få noen reaksjoner, prøvd å bli hørt sånn at kampbelastningen blir mindre og at det blir tatt mer hensyn til spillerne. Det er en brøkdel som spiller på det aller høyeste nivået som det går utover.

– Det virker det jo som om de bare vil kjøre på mer og mer. Og de viker ikke på sine egne rettigheter. Man må se mer helhetlig på det. I min øyne så ødelegger man til syvende og sist produktet. For spillere begynner å takke nei eller blir skadet.

STJERNETUNGT: Sander Sagosen og den danske stjernen Mikkel Hansen ser Paris Saint-Germain score under en kamp i 2018. Foto: Vidar Ruud

– Merkelig

For Sagosens del er avgjørelsen om å flytte Mesterliga-sluttspillet spesielt av andre grunner. Han har allerede spilt seg langt i turneringen med Paris Saint-Germain.

Men i sommer bytter han klubb til et annet topplag, nemlig tyske Kiel, som også er videre i den største Europa-turneringen. De to lagene er ventet å gå til «Final Four» i desember. Han kan dermed møte sin tidligere klubb som han allerede har hjulpet langt i turneringen.

– Det er jo merkelig. Det er jo den største drømmen til alle håndballspillere, å spille Final Four. Det er jo det største og artigste du kan spille. Det vil jo selvfølgelig være artig å spille med Kiel, en ny klubb...

– Men man vil jo komme inn på et helt nytt lag og bare være med på å avslutte moroa. På den andre siden vil man jo gjerne avslutte med de du har kriget med en hel sesong, sier Sander Sagosen.