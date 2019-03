Sagosen forlater PSG

Nordmannen, som tidligere har blitt kåret til verdens beste håndballspiller, forlater det som de siste årene har vært verdens beste klubb, Paris Saint-Germain. Når kontrakten til Sander Sagosen går ut sommeren 2020, skifter han klubb til tyske THW Kiel.

– Det føles riktig for meg å gjøre dette nå. Jeg har lyst til å spille i Bundesligaen før jeg blir for gammel og Kiel er det perfekte stedet å gjøre det. Jeg vil være med å bygge opp klubben, forteller 23-åringen til NRK.

Stor interesse

Det var tyske Flensborg Avis som først skrev at Sagosen skifter klubb. Ifølge avisen var også Bundesliga-leder SG Flensburg-Handewitt interessert i den norske stjernespilleren. Flensburg har allerede fire norske landslagsspillere i stallen.

– Det har vært mange klubber som har vist interesse. Alle som er i toppen av Europa har vært mulig, men Kiel hadde den beste pakken for meg, forklarer Sagosen.

I tillegg legger han ikke skjul på at kjærestens klubbskifte spilte inn da han tok avgjørelsen. Hanna Bredal Oftedal signerte nylig for danske Silkeborg, og avstanden derfra til Kiel er overkommelig.

– Hanna har naturligvis en påvirkning. Hun hadde en påvirkning på at jeg dro til Paris, og hun har en påvirkning på at jeg drar til Tyskland, hvor hun er nærme. Men det er klart at det frister å spille i en by med den største håndballinteressen i verden. Å spille hjemmekamper foran 10.000 tilskuere hver uke er noe jeg gleder meg til.

GODT FORHOLD: Sander Sagosen og landslagssjef Christian Berge har et godt forhold og var i dialog før Sagosen valgte å forlate PSG. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Berge er positiv

Sagosen har både vært i kontakt med landslagskollega Harald Reinkind, som har kontrakt med Kiel ut 2020, og landslagssjef Christian Berge før han bestemte seg.

– Jeg snakket med han (Berge) underveis, og han er positiv, forklarer Sagosen.

– Jeg har jo selv spilt i Bundesligaen, og det er som han sier et godt tidspunkt å gjøre det på. Han har fått bygd opp kroppen såpass at han tåler belastningen som er i Bundesligaen, sier Berge og forteller om et tettere og tøffere kampprogram enn i den franske serien.

At klubbskiftet kommer midt i en OL-sesong bryr ikke Sagosen seg nevneverdig om, og han er heller ikke redd for at PSG henter en erstatter før han har pakket sakene og flyttet til Tyskland.

– De vil nok ta seg god tid for de ønsker kun de aller beste spillerne. Det fins ikke så mange av det øverste kaliberet som er lett tilgjengelig.